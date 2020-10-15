Вот и не верь после такого в приметы
Все до одного президенты Киргизии - Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, Жээнбеков - покидали пост в возрасте 61 года.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:00
Re: Політичні дискусії
Вот и не верь после такого в приметы
Все до одного президенты Киргизии - Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, Жээнбеков - покидали пост в возрасте 61 года.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:13
Re: Політичні дискусії
Ну Сорос и в 90-х только избранную "науку" финансировал, не имеющую никакого отношения к фундаментальным исследованиям, технике, технологиям, медицине и т.п. Исключительно в рамках "открытого общества" поддерживал бывших преподавателей научного коммунизма, переквалифицировавшихся в либеральных политологов и бывших экономистов плановой экономики, резко ставших адептами рыночного капитализма. Сейчас пожинает плоды и растит новую поросль
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:19
Re: Політичні дискусії
Мойша теж водив своїх околицями, поки раби не вимруть. Молодь не хоче жити в совковому рабстві, ні тридцять років назад, ні зараз, в Білорусі.
У всіх диктаторів були зовнішні вороги, які готують перевороти, у когось Троцький, в когось Сорос.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:25
Re: Політичні дискусії
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:35
петя сам для этого сделал немало
осталось только подтолкнуть
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:45
Добрый дядюшка Сорос обиделся, что Петр Алексеевич выгнал за год до выборов почти всех соросят из правительства и других органов власти и заставил активистов-соросят, так называемых антикоррупционеров, декларировать свои доходы Это было возмутительное неуважение
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:56
да хрен с ними, с "общественными" антикоррупционерами
а вот действия госорганов, созданных спецом для этого, были показательно "эффективными"
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