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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 39
1. Слуга народу
3%
1
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3%
1
3. ЄС
38%
15
4. Батьківщина
0
0
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0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
23%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
4
10. Інші партії
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:00

Re: Політичні дискусії

Вот и не верь после такого в приметы

Все до одного президенты Киргизии - Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, Жээнбеков - покидали пост в возрасте 61 года.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:13

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Это в 90-х, а сейчас как, Сорос финансирует науку, или больше в политику ударился ?

Ну Сорос и в 90-х только избранную "науку" финансировал, не имеющую никакого отношения к фундаментальным исследованиям, технике, технологиям, медицине и т.п. Исключительно в рамках "открытого общества" поддерживал бывших преподавателей научного коммунизма, переквалифицировавшихся в либеральных политологов и бывших экономистов плановой экономики, резко ставших адептами рыночного капитализма. Сейчас пожинает плоды и растит новую поросль :-)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:19

Re: Політичні дискусії

  fokus написав:Сейчас пожинает плоды и растит новую поросль

Мойша теж водив своїх околицями, поки раби не вимруть. Молодь не хоче жити в совковому рабстві, ні тридцять років назад, ні зараз, в Білорусі.
У всіх диктаторів були зовнішні вороги, які готують перевороти, у когось Троцький, в когось Сорос.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:25

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:У всіх диктаторів були зовнішні вороги, які готують перевороти, у когось Троцький, в когось Сорос.

Ну какие перевороты? Революции же :-)
Да и не всегда они нужны. Вот Петю соросовские птенцы раз, и без всяких революций-переворотов сковырнули диктатора :-)
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:35

  fokus написав:
  lapay написав:У всіх диктаторів були зовнішні вороги, які готують перевороти, у когось Троцький, в когось Сорос.

Ну какие перевороты? Революции же :-)
Да и не всегда они нужны. Вот Петю соросовские птенцы раз, и без всяких революций-переворотов сковырнули диктатора :-)


петя сам для этого сделал немало
осталось только подтолкнуть
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:45

  19yuriy91 написав:
  fokus написав:
  lapay написав:У всіх диктаторів були зовнішні вороги, які готують перевороти, у когось Троцький, в когось Сорос.

Ну какие перевороты? Революции же :-)
Да и не всегда они нужны. Вот Петю соросовские птенцы раз, и без всяких революций-переворотов сковырнули диктатора :-)


петя сам для этого сделал немало
осталось только подтолкнуть


Добрый дядюшка Сорос обиделся, что Петр Алексеевич выгнал за год до выборов почти всех соросят из правительства и других органов власти и заставил активистов-соросят, так называемых антикоррупционеров, декларировать свои доходы Это было возмутительное неуважение :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:56

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:
  fokus написав:Ну какие перевороты? Революции же :-)
Да и не всегда они нужны. Вот Петю соросовские птенцы раз, и без всяких революций-переворотов сковырнули диктатора :-)


петя сам для этого сделал немало
осталось только подтолкнуть


Добрый дядюшка Сорос обиделся, что Петр Алексеевич выгнал за год до выборов почти всех соросят из правительства и других органов власти и заставил активистов-соросят, так называемых антикоррупционеров, декларировать свои доходы Это было возмутительное неуважение :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


да хрен с ними, с "общественными" антикоррупционерами
а вот действия госорганов, созданных спецом для этого, были показательно "эффективными"
19yuriy91
 
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