Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:48

Если люди скажут «да», ни один политик - сколько бы у него не было финансового, медийного или партийного влияния - не сможет возразить воле народа

Кстати, ты заметил, как все политики критикуют идею опроса, как они боятся твоего мнения, утверждают, что украинцы какие-то глупые, неопытные и не дай Бог у них что-то спрашивать. Они боятся, что, если народовластие реально заработает они просто станут ненужными

Государству нужен мандат от народа для того, чтобы обратиться к государствам-подписантам Будапештского меморандума (США, Великобритании и России) с требованием выполнить их обязательства, говорится в заявлении ОП.

13 октября 2020 года на закрытом заседании Шевченковского районного суда г. Киева следственный судья Мальцев Д. А. принял решение предоставить разрешение СБУ на проведение обыска на металлургическом предприятии "Арселормиттал Кривой Рог"

В комитете считают, что на "99%" первого чтения проекта госбюджета 20 октября в Верховной Раде не будет

Решения Шестого апелляционного административного суда Киева в пользу Игоря Коломойского сразу дает возможность Людмиле Шкурдовой, судье Хозсуда Киева, возобновить производство и признать недействительным продажу ПриватБанка Минфину за 1 грн и вернуть акции бывшим владельцам

В Министерстве образования и науки и региональных департаментах образования создали «схему», чтобы с помощью проведенных с нарушением процедуры тендеров разворовать 800 млн грн, выделенных на учебное оборудование для школ

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова оставила закрытым уголовное производство о возможном нанесении ущерба в 39 млрд грн формулой "Роттердам+".

Ітогі подвєдьом. 2020-10-16Опросник на туалетной бумаге без какой-то либо юридической силы - полная туфтаПро уменьшение количества депутатов уже был юридически оформленный и проведенный референдум.Пусть зелёная плесень берёт и вносит изменения в Конституцию, у них же большинство. Договоривайтесь с другими депутатами, чтобы набрать 300 голосов.Но по факту, никакого монобольшинства там давно нет.А опрос - популизм Зеленского. Типа, свой парень из народаОно опять тыкает.Популист хреновWTF ???Они явно хотят разосраться со всеми, кроме РФ, конечно же.ИнвестНяня придёт в гости.Это при барыгах было "Прозорро", а теперь пришли честные пацаны и обнулили всякие тендеры"Сколько вам занесли за "Роттердам+" ?Это, б***, не на стадионе шоу устраиватьPS. Тут ещё злые языки пишут, что Бубочка проигнорировал всё сказанное ему на встрече с главой британской разведки.