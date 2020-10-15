RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6667666866696670>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 39
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
38%
15
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
23%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
4
10. Інші партії
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:03

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:В нынешнем постсовковом нерабстве молодежь еще в меньшей степени хочет жить. Причем, что характерно, в ЗУ это нежелание проявляется сильнее, чем в ВУ и других частях страны - посмотри, как легко она меняет столь любимую сердцу патриота батьківщину на польские теплицы и итальянские туалеты. А 10 лет назад даже на подмосковные стройки не морщась меняла.

Нет, горе-идеолог, люди меняют не совковое рабство на постсовковую свободу, а нищету на достаток, или по крайней мере - прожиточный минимум...

А що для тебе свобода - сидіти все життя на одному місці?
Якраз свобода в тому, щоб вільно вибирати президентів, роботу чи місце проживання. І за це боролись і будуть боротись в усьому світі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10831
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 1266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:15

  unicdima написав:Песікот, ану вилазь.
То ти стверджуєш, що за 30 днів з моменту підписання договору можна виготовити 6 вузькоспеціалізованих бронемашин і передати їх замовнику?

Не хами, убогий
Ты никаких других доказательств не предоставил.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5422
З нами з: 31.08.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 1088 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:18

  lapay написав:Якраз свобода в тому, щоб вільно вибирати президентів, роботу чи місце проживання. І за це боролись і будуть боротись в усьому світі.

современное рабство отличается от классического тем, что создаёт у населения юллизию свободы и права выбора... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5061
З нами з: 06.08.08
Подякував: 264 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:47

  lapay написав:А що для тебе свобода - сидіти все життя на одному місці?
Якраз свобода в тому, щоб вільно вибирати президентів, роботу чи місце проживання. І за це боролись і будуть боротись в усьому світі.


Так это обязательное, но недостаточное условие - кроме этого людям еще необходимы еда, одежда, жилье, медицина. По меньшей мере. Если на это нельзя заработать, то люди будут валить, несмотря на все права и вольности - что они массово и делают.

К слову, свобода слова и мысли - тоже неотъемлемый элемент. Но почему то Бузину можно безнаказанно убить за убеждения, а Коцабу - посадить за высказывания за камеру. Боже упаси назвать майдан переворотом, а УПА - коллаборантами... Вот тебе и "за це боролись і будуть боротись в усьому світі"...

Когда живешь в стеклянном доме, не стоит бросаться камнями (с) На 100% наш случай. А если учесть, что камни могут полететь и с соседских домов...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7784
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1423 раз.
Подякували: 3228 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:48

Ітогі подвєдьом. 2020-10-16

Ітогі подвєдьом. 2020-10-16

1) У Зеленского объяснили необходимость сокращения количества нардепов до 300
Если люди скажут «да», ни один политик - сколько бы у него не было финансового, медийного или партийного влияния - не сможет возразить воле народа

Опросник на туалетной бумаге без какой-то либо юридической силы - полная туфта

Про уменьшение количества депутатов уже был юридически оформленный и проведенный референдум.
Пусть зелёная плесень берёт и вносит изменения в Конституцию, у них же большинство. Договоривайтесь с другими депутатами, чтобы набрать 300 голосов.

Но по факту, никакого монобольшинства там давно нет.
А опрос - популизм Зеленского. Типа, свой парень из народа

"Они боятся твоего мнения": Зеленский ответил на критику политиков относительно его опроса
Кстати, ты заметил, как все политики критикуют идею опроса, как они боятся твоего мнения, утверждают, что украинцы какие-то глупые, неопытные и не дай Бог у них что-то спрашивать. Они боятся, что, если народовластие реально заработает они просто станут ненужными

Оно опять тыкает.
Популист хренов

2) "Усилим позиции". В ОП объяснили, зачем Зеленский спрашивает о Будапештском меморандуме
Государству нужен мандат от народа для того, чтобы обратиться к государствам-подписантам Будапештского меморандума (США, Великобритании и России) с требованием выполнить их обязательства, говорится в заявлении ОП.

WTF ???
Они явно хотят разосраться со всеми, кроме РФ, конечно же.

3) СБУ планирует обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог" - постановление суда
13 октября 2020 года на закрытом заседании Шевченковского районного суда г. Киева следственный судья Мальцев Д. А. принял решение предоставить разрешение СБУ на проведение обыска на металлургическом предприятии "Арселормиттал Кривой Рог"

ИнвестНяня придёт в гости.

4) Комитет Рады не смог рассмотреть проект госбюджета-2021
В комитете считают, что на "99%" первого чтения проекта госбюджета 20 октября в Верховной Раде не будет

5) Коломойский vs ПриватБанк. Дело об отмене национализации возобновили – НВ
Решения Шестого апелляционного административного суда Киева в пользу Игоря Коломойского сразу дает возможность Людмиле Шкурдовой, судье Хозсуда Киева, возобновить производство и признать недействительным продажу ПриватБанка Минфину за 1 грн и вернуть акции бывшим владельцам

6) Чиновников МОН и три частных компании уличили в попытках "дерибана" 800 миллионов образовательной субвенции - СМИ
В Министерстве образования и науки и региональных департаментах образования создали «схему», чтобы с помощью проведенных с нарушением процедуры тендеров разворовать 800 млн грн, выделенных на учебное оборудование для школ

Это при барыгах было "Прозорро", а теперь пришли честные пацаны и обнулили всякие тендеры

7) "Даже не вдавалась в суть". Венедиктова оставила закрытым дело "Роттердам+" – Слово и дело
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова оставила закрытым уголовное производство о возможном нанесении ущерба в 39 млрд грн формулой "Роттердам+".

"Сколько вам занесли за "Роттердам+" ?
Это, б***, не на стадионе шоу устраивать

PS. Тут ещё злые языки пишут, что Бубочка проигнорировал всё сказанное ему на встрече с главой британской разведки.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5422
З нами з: 31.08.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 1088 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:02

  Тракторист написав:
  lapay написав:Якраз свобода в тому, щоб вільно вибирати президентів, роботу чи місце проживання. І за це боролись і будуть боротись в усьому світі.

современное рабство отличается от классического тем, что создаёт у населения юллизию свободы и права выбора... ;)

Вот сразу видно раба, который всеми силами хочет в рабство. В СССР.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5422
З нами з: 31.08.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 1088 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:03

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Так это обязательное, но недостаточное условие - кроме этого людям еще необходимы еда, одежда, жилье, медицина. По меньшей мере. Если на это нельзя заработать, то люди будут валить, несмотря на все права и вольности - что они массово и делают.

Так тому і валили з колгоспів, як тільки дали можливість, і досі валять з постсовка, в тому числі і з РФ, яку так полябляють ватани.
  zРадио написав:К слову, свобода слова и мысли - тоже неотъемлемый элемент. Но почему то Бузину можно безнаказанно убить за убеждения, а Коцабу - посадить за высказывания за камеру. Боже упаси назвать майдан переворотом, а УПА - коллаборантами... Вот тебе и "за це боролись і будуть боротись в усьому світі"...

Ну так піди, розкажи в Німеччині, що не було Голокосту, а то розповідати, що Голодомору не було, а був неврожай, можна.
Різні Мунтяни вже давно переплюнули Бузину, і нічого, працюють блохершами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10831
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 1266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:04

  freeze написав:
  Starikan написав: В 90х Сорос и фонд Видродження спас многих научных работников от стояния за базарным лотком.
Так что лично моя любовь к Соросу превышает даже любовь к Пете :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Насчёт научных работников дополнение принимается. Это в 90-х, а сейчас как, Сорос финансирует науку, или больше в политику ударился ?

Во всяком случае, "точные" науки - нет.
Нынешние соросята - это же экономисты-финансисты, вращающиеся во властных структурах.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17647
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1992 раз.
Подякували: 2837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:05

  zРадио написав:а Коцабу - посадить за высказывания за камеру

Не передёргивай.
Коцаба открыто призывал игнорировать мобилизацию. Призывал не защищать свою страну от агрессора.
А это, как минимум, предательство

Ведь ты же считаешь РФ агрессором, разве нет ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5422
З нами з: 31.08.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 1088 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:09

  lapay написав:Так тому і валили з колгоспів, як тільки дали можливість, і досі валять з постсовка, в тому числі і з РФ, яку так полябляють ватани.


Совка 30 лет как в помине нет, а из него все валят да валят :mrgreen: Самому не смешно? Почему то даже Казахстан создал экономику, в которую едут, а не из которой... Но тебе все давно умерший совок мешает. Уже и коммунистическую партию с символикой запретили, и все памятники Ленину снесли, а украинцы продолжают уезжать постоянно ускоряющимися темпами :oops:

  lapay написав:Ну так піди, розкажи в Німеччині, що не було Голокосту, а то розповідати, що Голодомору не було, а був неврожай, можна.


Шлангом то не прикидывайся - кто говорит, что Голодомора не было? И не переводи стрелки, а ответь, почему невозможен плюрализм по вопросам майдана!

  lapay написав:Різні Мунтяни вже давно переплюнули Бузину, і нічого, працюють блохершами.


Ну так это обратная сторона фарионш и вятровичей - реактивное явление. До майдана Монтян была юристом и немножко активистом в сфере ОСББ. Ни в какие идеологические дебри не лазила...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7784
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1423 раз.
Подякували: 3228 раз.
 
Профіль
7
5
3
  #<1 ... 6667666866696670>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.