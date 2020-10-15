Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:В нынешнем постсовковом нерабстве молодежь еще в меньшей степени хочет жить. Причем, что характерно, в ЗУ это нежелание проявляется сильнее, чем в ВУ и других частях страны - посмотри, как легко она меняет столь любимую сердцу патриота батьківщину на польские теплицы и итальянские туалеты. А 10 лет назад даже на подмосковные стройки не морщась меняла.
Нет, горе-идеолог, люди меняют не совковое рабство на постсовковую свободу, а нищету на достаток, или по крайней мере - прожиточный минимум...
А що для тебе свобода - сидіти все життя на одному місці? Якраз свобода в тому, щоб вільно вибирати президентів, роботу чи місце проживання. І за це боролись і будуть боротись в усьому світі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:А що для тебе свобода - сидіти все життя на одному місці? Якраз свобода в тому, щоб вільно вибирати президентів, роботу чи місце проживання. І за це боролись і будуть боротись в усьому світі.
Так это обязательное, но недостаточное условие - кроме этого людям еще необходимы еда, одежда, жилье, медицина. По меньшей мере. Если на это нельзя заработать, то люди будут валить, несмотря на все права и вольности - что они массово и делают.
К слову, свобода слова и мысли - тоже неотъемлемый элемент. Но почему то Бузину можно безнаказанно убить за убеждения, а Коцабу - посадить за высказывания за камеру. Боже упаси назвать майдан переворотом, а УПА - коллаборантами... Вот тебе и "за це боролись і будуть боротись в усьому світі"...
Когда живешь в стеклянном доме, не стоит бросаться камнями (с) На 100% наш случай. А если учесть, что камни могут полететь и с соседских домов...
Если люди скажут «да», ни один политик - сколько бы у него не было финансового, медийного или партийного влияния - не сможет возразить воле народа
Опросник на туалетной бумаге без какой-то либо юридической силы - полная туфта
Про уменьшение количества депутатов уже был юридически оформленный и проведенный референдум. Пусть зелёная плесень берёт и вносит изменения в Конституцию, у них же большинство. Договоривайтесь с другими депутатами, чтобы набрать 300 голосов.
Но по факту, никакого монобольшинства там давно нет. А опрос - популизм Зеленского. Типа, свой парень из народа
Кстати, ты заметил, как все политики критикуют идею опроса, как они боятся твоего мнения, утверждают, что украинцы какие-то глупые, неопытные и не дай Бог у них что-то спрашивать. Они боятся, что, если народовластие реально заработает они просто станут ненужными
Государству нужен мандат от народа для того, чтобы обратиться к государствам-подписантам Будапештского меморандума (США, Великобритании и России) с требованием выполнить их обязательства, говорится в заявлении ОП.
WTF ??? Они явно хотят разосраться со всеми, кроме РФ, конечно же.
13 октября 2020 года на закрытом заседании Шевченковского районного суда г. Киева следственный судья Мальцев Д. А. принял решение предоставить разрешение СБУ на проведение обыска на металлургическом предприятии "Арселормиттал Кривой Рог"
Решения Шестого апелляционного административного суда Киева в пользу Игоря Коломойского сразу дает возможность Людмиле Шкурдовой, судье Хозсуда Киева, возобновить производство и признать недействительным продажу ПриватБанка Минфину за 1 грн и вернуть акции бывшим владельцам
В Министерстве образования и науки и региональных департаментах образования создали «схему», чтобы с помощью проведенных с нарушением процедуры тендеров разворовать 800 млн грн, выделенных на учебное оборудование для школ
Это при барыгах было "Прозорро", а теперь пришли честные пацаны и обнулили всякие тендеры
zРадио написав:Так это обязательное, но недостаточное условие - кроме этого людям еще необходимы еда, одежда, жилье, медицина. По меньшей мере. Если на это нельзя заработать, то люди будут валить, несмотря на все права и вольности - что они массово и делают.
Так тому і валили з колгоспів, як тільки дали можливість, і досі валять з постсовка, в тому числі і з РФ, яку так полябляють ватани.
zРадио написав:К слову, свобода слова и мысли - тоже неотъемлемый элемент. Но почему то Бузину можно безнаказанно убить за убеждения, а Коцабу - посадить за высказывания за камеру. Боже упаси назвать майдан переворотом, а УПА - коллаборантами... Вот тебе и "за це боролись і будуть боротись в усьому світі"...
Ну так піди, розкажи в Німеччині, що не було Голокосту, а то розповідати, що Голодомору не було, а був неврожай, можна. Різні Мунтяни вже давно переплюнули Бузину, і нічого, працюють блохершами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Starikan написав: В 90х Сорос и фонд Видродження спас многих научных работников от стояния за базарным лотком. Так что лично моя любовь к Соросу превышает даже любовь к Пете
Насчёт научных работников дополнение принимается. Это в 90-х, а сейчас как, Сорос финансирует науку, или больше в политику ударился ?
Во всяком случае, "точные" науки - нет. Нынешние соросята - это же экономисты-финансисты, вращающиеся во властных структурах.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
lapay написав:Так тому і валили з колгоспів, як тільки дали можливість, і досі валять з постсовка, в тому числі і з РФ, яку так полябляють ватани.
Совка 30 лет как в помине нет, а из него все валят да валят Самому не смешно? Почему то даже Казахстан создал экономику, в которую едут, а не из которой... Но тебе все давно умерший совок мешает. Уже и коммунистическую партию с символикой запретили, и все памятники Ленину снесли, а украинцы продолжают уезжать постоянно ускоряющимися темпами
lapay написав:Ну так піди, розкажи в Німеччині, що не було Голокосту, а то розповідати, що Голодомору не було, а був неврожай, можна.
Шлангом то не прикидывайся - кто говорит, что Голодомора не было? И не переводи стрелки, а ответь, почему невозможен плюрализм по вопросам майдана!
lapay написав:Різні Мунтяни вже давно переплюнули Бузину, і нічого, працюють блохершами.
Ну так это обратная сторона фарионш и вятровичей - реактивное явление. До майдана Монтян была юристом и немножко активистом в сфере ОСББ. Ни в какие идеологические дебри не лазила...