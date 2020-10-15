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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6667666866696670 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 6 5 39 1. Слуга народу 3% 1 2. ОПЗЖ 3% 1 3. ЄС 38% 15 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 23% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 4 10. Інші партії 18% 7 Всього голосів : 39 Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:14 fokus написав: freeze написав: Это в 90-х, а сейчас как, Сорос финансирует науку, или больше в политику ударился ? Это в 90-х, а сейчас как, Сорос финансирует науку, или больше в политику ударился ? Ну Сорос и в 90-х только избранную "науку" финансировал, не имеющую никакого отношения к фундаментальным исследованиям, технике, технологиям, медицине и т.п. Исключительно в рамках "открытого общества" поддерживал бывших преподавателей научного коммунизма, переквалифицировавшихся в либеральных политологов и бывших экономистов плановой экономики, резко ставших адептами рыночного капитализма. Сейчас пожинает плоды и растит новую поросль Ну Сорос и в 90-х только избранную "науку" финансировал, не имеющую никакого отношения к фундаментальным исследованиям, технике, технологиям, медицине и т.п. Исключительно в рамках "открытого общества" поддерживал бывших преподавателей научного коммунизма, переквалифицировавшихся в либеральных политологов и бывших экономистов плановой экономики, резко ставших адептами рыночного капитализма. Сейчас пожинает плоды и растит новую поросль

Чего-чего?

Вы явно не в теме.

Он поддерживал сначала только академические институты, занимающиеся фундаментальными исследованиями по физике, химии, математике и т.п.. Потом возмутились "прикладники" из различных Гипро, им тоже отсыпали (но не конструкторам, а тем, кто занимал научные должности).



Возможно, что-то перепадало и экономистам, но это несколько позже. Чего-чего?Вы явно не в теме.Он поддерживал сначала только академические институты, занимающиеся фундаментальными исследованиями по физике, химии, математике и т.п.. Потом возмутились "прикладники" из различных Гипро, им тоже отсыпали (но не конструкторам, а тем, кто занимал научные должности).Возможно, что-то перепадало и экономистам, но это несколько позже. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17647 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1992 раз. Подякували: 2837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:22 pesikot написав: zРадио написав: а Коцабу - посадить за высказывания за камеру а Коцабу - посадить за высказывания за камеру

Не передёргивай.

Коцаба открыто призывал игнорировать мобилизацию. Призывал не защищать свою страну от агрессора.

А это, как минимум, предательство

Не передёргивай.Коцаба открыто призывал игнорировать мобилизацию. Призывал не защищать свою страну от агрессора.А это, как минимум, предательство



Вот и не передергивай. Коцаба призывал игнорировать юридически несостоятельную мобилизацию, а не отговаривал добровольцев от защиты родины. Кузьма, кстати, тоже об этом говорил - нельзя с улицы набирать людей на проведение анти-террористических операций. Арестом Коцабы пытались заткнуть рот всем неугодным. Дело оказалось полностью сфабрикованным и обвинение село в глубокую лужу - классика политических преследований.



pesikot написав: Ведь ты же считаешь РФ агрессором, разве нет ? Ведь ты же считаешь РФ агрессором, разве нет ?



Считаю. Уже много раз говорил. Или ты тоже из тех ура-патриотов с куриной памятью, которым постоянно нужно напоминать, чей Крым, а то они сами забывают и как попугаи переспрашивают Вот и не передергивай. Коцаба призывал игнорировать юридически несостоятельную мобилизацию, а не отговаривал добровольцев от защиты родины. Кузьма, кстати, тоже об этом говорил - нельзя с улицы набирать людей на проведение анти-террористических операций. Арестом Коцабы пытались заткнуть рот всем неугодным. Дело оказалось полностью сфабрикованным и обвинение село в глубокую лужу - классика политических преследований.Считаю. Уже много раз говорил. Или ты тоже из тех ура-патриотов с куриной памятью, которым постоянно нужно напоминать, чей Крым, а то они сами забывают и как попугаи переспрашивают Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 16 жов, 2020 18:30, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 7784 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1423 раз. Подякували: 3228 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:25 zРадио написав: Ну так это обратная сторона фарионш и вятровичей - реактивное явление. До майдана Монтян была юристом и немножко активистом в сфере ОСББ. Ни в какие идеологические дебри не лазила... Ну так это обратная сторона фарионш и вятровичей - реактивное явление. До майдана Монтян была юристом и немножко активистом в сфере ОСББ. Ни в какие идеологические дебри не лазила...

От ты брехло

Монтян ещё Цушка спасала в 2007 году. Визжала на всех политических ток-шоу



Не путай местами причину и следствие.

И Монтян явно не следствие Вятровича. А сама по себе визгливая ватница От ты брехлоМонтян ещё Цушка спасала в 2007 году. Визжала на всех политических ток-шоуНе путай местами причину и следствие.И Монтян явно не следствие Вятровича. А сама по себе визгливая ватница "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5422 З нами з: 31.08.09 Подякував: 357 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:29 pesikot написав: zРадио написав: Ну так это обратная сторона фарионш и вятровичей - реактивное явление. До майдана Монтян была юристом и немножко активистом в сфере ОСББ. Ни в какие идеологические дебри не лазила... Ну так это обратная сторона фарионш и вятровичей - реактивное явление. До майдана Монтян была юристом и немножко активистом в сфере ОСББ. Ни в какие идеологические дебри не лазила...

От ты брехло

Монтян ещё Цушка спасала в 2007 году. Визжала на всех политических ток-шоу

От ты брехлоМонтян ещё Цушка спасала в 2007 году. Визжала на всех политических ток-шоу



Это адвокатская работа - привлекать внимание общественности к политическим делам. А защитники Луценко, Тимошенко и Порошенко не такие? От ты брехло (с)



pesikot написав: Не путай местами причину и следствие.

И Монтян явно не следствие Вятровича. А сама по себе визгливая ватница Не путай местами причину и следствие.И Монтян явно не следствие Вятровича. А сама по себе визгливая ватница



Ну так покажи это в отрыве от ее адвокатской деятельности до майдана. Потому что Вятрович податливые мозги пудрил в качестве основной своей деятельности Это адвокатская работа - привлекать внимание общественности к политическим делам. А защитники Луценко, Тимошенко и Порошенко не такие? От ты брехло (с)Ну так покажи это в отрыве от ее адвокатской деятельности до майдана. Потому что Вятрович податливые мозги пудрил в качестве основной своей деятельности zРадио

Повідомлень: 7784 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1423 раз. Подякували: 3228 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6667666866696670 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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