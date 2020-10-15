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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:14
fokus написав: freeze написав:
Это в 90-х, а сейчас как, Сорос финансирует науку, или больше в политику ударился ?
Ну Сорос и в 90-х только избранную "науку" финансировал, не имеющую никакого отношения к фундаментальным исследованиям, технике, технологиям, медицине и т.п. Исключительно в рамках "открытого общества" поддерживал бывших преподавателей научного коммунизма, переквалифицировавшихся в либеральных политологов и бывших экономистов плановой экономики, резко ставших адептами рыночного капитализма. Сейчас пожинает плоды и растит новую поросль
Чего-чего?
Вы явно не в теме.
Он поддерживал сначала только академические институты, занимающиеся фундаментальными исследованиями по физике, химии, математике и т.п.. Потом возмутились "прикладники" из различных Гипро, им тоже отсыпали (но не конструкторам, а тем, кто занимал научные должности).
Возможно, что-то перепадало и экономистам, но это несколько позже.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:22
pesikot написав: zРадио написав:
а Коцабу - посадить за высказывания за камеру
Не передёргивай.
Коцаба открыто призывал игнорировать мобилизацию. Призывал не защищать свою страну от агрессора.
А это, как минимум, предательство
Вот и не передергивай. Коцаба призывал игнорировать юридически несостоятельную мобилизацию, а не отговаривал добровольцев от защиты родины. Кузьма, кстати, тоже об этом говорил - нельзя с улицы набирать людей на проведение анти-террористических операций. Арестом Коцабы пытались заткнуть рот всем неугодным. Дело оказалось полностью сфабрикованным и обвинение село в глубокую лужу - классика политических преследований.
pesikot написав:
Ведь ты же считаешь РФ агрессором, разве нет ?
Считаю. Уже много раз говорил. Или ты тоже из тех ура-патриотов с куриной памятью, которым постоянно нужно напоминать, чей Крым, а то они сами забывают и как попугаи переспрашивают
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 16 жов, 2020 18:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:25
zРадио написав:
Ну так это обратная сторона фарионш и вятровичей - реактивное явление. До майдана Монтян была юристом и немножко активистом в сфере ОСББ. Ни в какие идеологические дебри не лазила...
От ты брехло
Монтян ещё Цушка спасала в 2007 году. Визжала на всех политических ток-шоу
Не путай местами причину и следствие.
И Монтян явно не следствие Вятровича. А сама по себе визгливая ватница
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:29
pesikot написав: zРадио написав:
Ну так это обратная сторона фарионш и вятровичей - реактивное явление. До майдана Монтян была юристом и немножко активистом в сфере ОСББ. Ни в какие идеологические дебри не лазила...
От ты брехло
Монтян ещё Цушка спасала в 2007 году. Визжала на всех политических ток-шоу
Это адвокатская работа - привлекать внимание общественности к политическим делам. А защитники Луценко, Тимошенко и Порошенко не такие? От ты брехло (с)
pesikot написав:
Не путай местами причину и следствие.
И Монтян явно не следствие Вятровича. А сама по себе визгливая ватница
Ну так покажи это в отрыве от ее адвокатской деятельности до майдана. Потому что Вятрович податливые мозги пудрил в качестве основной своей деятельности
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