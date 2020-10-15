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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6668666966706671> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 6 5 39 1. Слуга народу 3% 1 2. ОПЗЖ 3% 1 3. ЄС 38% 15 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 23% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 4 10. Інші партії 18% 7 Всього голосів : 39 Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:22 pesikot написав: zРадио написав: а Коцабу - посадить за высказывания за камеру а Коцабу - посадить за высказывания за камеру

Не передёргивай.

Коцаба открыто призывал игнорировать мобилизацию. Призывал не защищать свою страну от агрессора.

А это, как минимум, предательство

Не передёргивай.Коцаба открыто призывал игнорировать мобилизацию. Призывал не защищать свою страну от агрессора.А это, как минимум, предательство



Вот и не передергивай. Коцаба призывал игнорировать юридически несостоятельную мобилизацию, а не отговаривал добровольцев от защиты родины. Кузьма, кстати, тоже об этом говорил - нельзя с улицы набирать людей на проведение анти-террористических операций. Арестом Коцабы пытались заткнуть рот всем неугодным. Дело оказалось полностью сфабрикованным и обвинение село в глубокую лужу - классика политических преследований.



pesikot написав: Ведь ты же считаешь РФ агрессором, разве нет ? Ведь ты же считаешь РФ агрессором, разве нет ?



Считаю. Уже много раз говорил. Или ты тоже из тех ура-патриотов с куриной памятью, которым постоянно нужно напоминать, чей Крым, а то они сами забывают и как попугаи переспрашивают Вот и не передергивай. Коцаба призывал игнорировать юридически несостоятельную мобилизацию, а не отговаривал добровольцев от защиты родины. Кузьма, кстати, тоже об этом говорил - нельзя с улицы набирать людей на проведение анти-террористических операций. Арестом Коцабы пытались заткнуть рот всем неугодным. Дело оказалось полностью сфабрикованным и обвинение село в глубокую лужу - классика политических преследований.Считаю. Уже много раз говорил. Или ты тоже из тех ура-патриотов с куриной памятью, которым постоянно нужно напоминать, чей Крым, а то они сами забывают и как попугаи переспрашивают Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 16 жов, 2020 18:30, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 7786 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1423 раз. Подякували: 3229 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:25 zРадио написав: Ну так это обратная сторона фарионш и вятровичей - реактивное явление. До майдана Монтян была юристом и немножко активистом в сфере ОСББ. Ни в какие идеологические дебри не лазила... Ну так это обратная сторона фарионш и вятровичей - реактивное явление. До майдана Монтян была юристом и немножко активистом в сфере ОСББ. Ни в какие идеологические дебри не лазила...

От ты брехло

Монтян ещё Цушка спасала в 2007 году. Визжала на всех политических ток-шоу



Не путай местами причину и следствие.

И Монтян явно не следствие Вятровича. А сама по себе визгливая ватница От ты брехлоМонтян ещё Цушка спасала в 2007 году. Визжала на всех политических ток-шоуНе путай местами причину и следствие.И Монтян явно не следствие Вятровича. А сама по себе визгливая ватница "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5426 З нами з: 31.08.09 Подякував: 356 раз. Подякували: 1087 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:29 pesikot написав: zРадио написав: Ну так это обратная сторона фарионш и вятровичей - реактивное явление. До майдана Монтян была юристом и немножко активистом в сфере ОСББ. Ни в какие идеологические дебри не лазила... Ну так это обратная сторона фарионш и вятровичей - реактивное явление. До майдана Монтян была юристом и немножко активистом в сфере ОСББ. Ни в какие идеологические дебри не лазила...

От ты брехло

Монтян ещё Цушка спасала в 2007 году. Визжала на всех политических ток-шоу

От ты брехлоМонтян ещё Цушка спасала в 2007 году. Визжала на всех политических ток-шоу



Это адвокатская работа - привлекать внимание общественности к политическим делам. А защитники Луценко, Тимошенко и Порошенко не такие? От ты брехло (с)



pesikot написав: Не путай местами причину и следствие.

И Монтян явно не следствие Вятровича. А сама по себе визгливая ватница Не путай местами причину и следствие.И Монтян явно не следствие Вятровича. А сама по себе визгливая ватница



Ну так покажи это в отрыве от ее адвокатской деятельности до майдана. Потому что Вятрович податливые мозги пудрил в качестве основной своей деятельности Это адвокатская работа - привлекать внимание общественности к политическим делам. А защитники Луценко, Тимошенко и Порошенко не такие? От ты брехло (с)Ну так покажи это в отрыве от ее адвокатской деятельности до майдана. Потому что Вятрович податливые мозги пудрил в качестве основной своей деятельности zРадио

Повідомлень: 7786 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1423 раз. Подякували: 3229 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:43 zРадио написав: Вот и не передергивай. Коцаба призывал игнорировать юридически несостоятельную мобилизацию, а не отговаривал добровольцев от защиты родины. Кузьма, кстати, тоже об этом говорил - нельзя с улицы набирать людей на проведение анти-террористических операций. Вот и не передергивай. Коцаба призывал игнорировать юридически несостоятельную мобилизацию, а не отговаривал добровольцев от защиты родины. Кузьма, кстати, тоже об этом говорил - нельзя с улицы набирать людей на проведение анти-террористических операций.

То есть, РФ вторгается в Украину, а Коцаба призывает давать юридическую оценку мобилизации. И только потом, мобилизировать, чё ли ?



Нет, он открыто призывал "Я відмовляюся від мобілізації" и открыто призывал, что не хочет воевать, потому что Донбасс хочет жить отдельно



Ты и тебе подобные повторяют, что Порошенко "сдал" Донбасс, и тут же оправдываешь тех, кто явно сдаёт Донбасс



Не гунди



И Кузьму не приплетай, о нём либо хорошо, либо ничего То есть, РФ вторгается в Украину, а Коцаба призывает давать юридическую оценку мобилизации. И только потом, мобилизировать, чё ли ?Нет, он открыто призывал "Я відмовляюся від мобілізації" и открыто призывал, что не хочет воевать, потому что Донбасс хочет жить отдельноТы и тебе подобные повторяют, что Порошенко "сдал" Донбасс, и тут же оправдываешь тех, кто явно сдаёт ДонбассНе гундиИ Кузьму не приплетай, о нём либо хорошо, либо ничего "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5426 З нами з: 31.08.09 Подякував: 356 раз. Подякували: 1087 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:54 zРадио написав:

Ну так покажи это в отрыве от ее адвокатской деятельности до майдана. Потому что Вятрович податливые мозги пудрил в качестве основной своей деятельности Ну так покажи это в отрыве от ее адвокатской деятельности до майдана. Потому что Вятрович податливые мозги пудрил в качестве основной своей деятельности

О Вятровиче я вообще от тебя услышал.

Так же от тебя я узнал, что он мне мозги пудрит



До майдана Монтян была юристом и немножко активистом в сфере ОСББ. Ни в какие идеологические дебри не лазила.

Лезла, лезет, продолжает лазить, визжить на политических ток-шоу. А это уже идеология



Так что, не бреши.

Монтян - это точно не ответ на Вятровича. Скорее Вятрович - это ответ на Монтян. О Вятровиче я вообще от тебя услышал.Так же от тебя я узнал, что он мне мозги пудритЛезла, лезет, продолжает лазить, визжить на политических ток-шоу. А это уже идеологияТак что, не бреши.Монтян - это точно не ответ на Вятровича. Скорее Вятрович - это ответ на Монтян. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5426 З нами з: 31.08.09 Подякував: 356 раз. Подякували: 1087 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:10 Re: Політичні дискусії Starikan написав: Вы явно не в теме. Вы явно не в теме.

Да, я не в теме - я технарь и прикладник, такие Сороса не интересовали Впрочем как и все мои знакомые из институтов НАНУ и ГИПРО, не знаю уж как там у вас. В отличие от знакомых обществоведов и политэкономистов, массово посасывавших гранты «открытого общества» и «возрождения».

Впрочем это не важно. Важно то, что он действительно все умно реализовал и умело прикормил плебс под свое видение миропорядка, нужно отдать ему должное. Относительно малыми вложениями получил мощные рычаги влияния и теперь заслуженно может вертеть постсоветскими странами как погремушками. Надо же чем то тешиться старичку на склоне лет

В тех пределах, естественно, в каких это позволит мировой гегемон Да, я не в теме - я технарь и прикладник, такие Сороса не интересовалиВпрочем как и все мои знакомые из институтов НАНУ и ГИПРО, не знаю уж как там у вас. В отличие от знакомых обществоведов и политэкономистов, массово посасывавших гранты «открытого общества» и «возрождения».Впрочем это не важно. Важно то, что он действительно все умно реализовал и умело прикормил плебс под свое видение миропорядка, нужно отдать ему должное. Относительно малыми вложениями получил мощные рычаги влияния и теперь заслуженно может вертеть постсоветскими странами как погремушками. Надо же чем то тешиться старичку на склоне летВ тех пределах, естественно, в каких это позволит мировой гегемон fokus Повідомлень: 497 З нами з: 19.03.16 Подякував: 71 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:21 pesikot написав: То есть, РФ вторгается в Украину, а Коцаба призывает давать юридическую оценку мобилизации. И только потом, мобилизировать, чё ли ?



Нет, он открыто призывал "Я відмовляюся від мобілізації" и открыто призывал, что не хочет воевать, потому что Донбасс хочет жить отдельно

То есть, РФ вторгается в Украину, а Коцаба призывает давать юридическую оценку мобилизации. И только потом, мобилизировать, чё ли ?Нет, он открыто призывал "Я відмовляюся від мобілізації" и открыто призывал, что не хочет воевать, потому что Донбасс хочет жить отдельно



Ты врешь! Он не подвергал сомнению территориальную целостность, он подвергал сомнению возможность проведения АТО силами неподготовленных людей.



pesikot написав: Ты и тебе подобные повторяют, что Порошенко "сдал" Донбасс, и тут же оправдываешь тех, кто явно сдаёт Донбасс

Ты и тебе подобные повторяют, что Порошенко "сдал" Донбасс, и тут же оправдываешь тех, кто явно сдаёт Донбасс



Снова врешь - я никогда не обвинял Порошенко в сдаче Донбассе. Более того, стратегию глубокой консервации поддерживаю и не взываю к исполнению норм Минска о специальных статусах и прочих механизмов деконструкции государственности.



Я обвиняю Турчинова за Крым - именно бездействие этого ссыкливого авантюриста на полуострове и простимулировало "расконсервацию" сепаратистов Донбасса, давно мечтавших присоединиться к РФ и оказавших затем содействие гиркиным-шмиркиным.



pesikot написав: И Кузьму не приплетай, о нём либо хорошо, либо ничего И Кузьму не приплетай, о нём либо хорошо, либо ничего



Ну так я тебе его практически процитивал - смотри последнее интервью, записанное в Кременчуге. Он в явном виде выступил против мобилизации в АТО Ты врешь! Он не подвергал сомнению территориальную целостность, он подвергал сомнению возможность проведения АТО силами неподготовленных людей.Снова врешь - я никогда не обвинял Порошенко в сдаче Донбассе. Более того, стратегию глубокой консервации поддерживаю и не взываю к исполнению норм Минска о специальных статусах и прочих механизмов деконструкции государственности.Я обвиняю Турчинова за Крым - именно бездействие этого ссыкливого авантюриста на полуострове и простимулировало "расконсервацию" сепаратистов Донбасса, давно мечтавших присоединиться к РФ и оказавших затем содействие гиркиным-шмиркиным.Ну так я тебе его практически процитивал - смотри последнее интервью, записанное в Кременчуге. Он в явном виде выступил против мобилизации в АТО zРадио

Повідомлень: 7786 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1423 раз. Подякували: 3229 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:26 fokus написав: Starikan написав: Вы явно не в теме. Вы явно не в теме.

Да, я не в теме - я технарь и прикладник, такие Сороса не интересовали Впрочем как и все мои знакомые из институтов НАНУ и ГИПРО, не знаю уж как там у вас. В отличие от знакомых обществоведов и политэкономистов, массово посасывавших гранты «открытого общества» и «возрождения».

Впрочем это не важно. Важно то, что он действительно все умно реализовал и умело прикормил плебс под свое видение миропорядка, нужно отдать ему должное. Да, я не в теме - я технарь и прикладник, такие Сороса не интересовалиВпрочем как и все мои знакомые из институтов НАНУ и ГИПРО, не знаю уж как там у вас. В отличие от знакомых обществоведов и политэкономистов, массово посасывавших гранты «открытого общества» и «возрождения».Впрочем это не важно. Важно то, что он действительно все умно реализовал и умело прикормил плебс под свое видение миропорядка, нужно отдать ему должное.

Сквозить завистью и жадностью так, что через года заметно

Не получили грант - какая обида на всю жизнь Сквозить завистью и жадностью так, что через года заметноНе получили грант - какая обида на всю жизнь "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5426 З нами з: 31.08.09 Подякував: 356 раз. Подякували: 1087 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:37 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Сквозить завистью и жадностью так, что через года заметно

Не получили грант - какая обида на всю жизн Сквозить завистью и жадностью так, что через года заметноНе получили грант - какая обида на всю жизн

Как раз наоборот Жизнь без грантов вынудила заняться бизнесом, в том числе получилось кое-что внедрить из наработок и «монетизировать» свои старые исследования.

И то, что получилось не продаться «филантропу» - это приятный бонус. Как раз наоборотЖизнь без грантов вынудила заняться бизнесом, в том числе получилось кое-что внедрить из наработок и «монетизировать» свои старые исследования.И то, что получилось не продаться «филантропу» - это приятный бонус. fokus Повідомлень: 497 З нами з: 19.03.16 Подякував: 71 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:46 fokus написав: pesikot написав: Сквозить завистью и жадностью так, что через года заметно

Не получили грант - какая обида на всю жизн Сквозить завистью и жадностью так, что через года заметноНе получили грант - какая обида на всю жизн

Как раз наоборот Жизнь без грантов вынудила заняться бизнесом, в том числе получилось кое-что внедрить из наработок и «монетизировать» свои старые исследования.

И то, что получилось не продаться «филантропу» - это приятный бонус. Как раз наоборотЖизнь без грантов вынудила заняться бизнесом, в том числе получилось кое-что внедрить из наработок и «монетизировать» свои старые исследования.И то, что получилось не продаться «филантропу» - это приятный бонус.

Но детская травма осталась до сих пор, даже через 25 лет



Не продали Соросу, сами монетизировали, ну молодцы. Сорос тут при чём ? Но детская травма осталась до сих пор, даже через 25 летНе продали Соросу, сами монетизировали, ну молодцы. Сорос тут при чём ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5426 З нами з: 31.08.09 Подякував: 356 раз. Подякували: 1087 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6668666966706671> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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