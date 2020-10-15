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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:22
pesikot написав: zРадио написав:
а Коцабу - посадить за высказывания за камеру
Не передёргивай.
Коцаба открыто призывал игнорировать мобилизацию. Призывал не защищать свою страну от агрессора.
А это, как минимум, предательство
Вот и не передергивай. Коцаба призывал игнорировать юридически несостоятельную мобилизацию, а не отговаривал добровольцев от защиты родины. Кузьма, кстати, тоже об этом говорил - нельзя с улицы набирать людей на проведение анти-террористических операций. Арестом Коцабы пытались заткнуть рот всем неугодным. Дело оказалось полностью сфабрикованным и обвинение село в глубокую лужу - классика политических преследований.
pesikot написав:
Ведь ты же считаешь РФ агрессором, разве нет ?
Считаю. Уже много раз говорил. Или ты тоже из тех ура-патриотов с куриной памятью, которым постоянно нужно напоминать, чей Крым, а то они сами забывают и как попугаи переспрашивают
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 16 жов, 2020 18:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:25
zРадио написав:
Ну так это обратная сторона фарионш и вятровичей - реактивное явление. До майдана Монтян была юристом и немножко активистом в сфере ОСББ. Ни в какие идеологические дебри не лазила...
От ты брехло
Монтян ещё Цушка спасала в 2007 году. Визжала на всех политических ток-шоу
Не путай местами причину и следствие.
И Монтян явно не следствие Вятровича. А сама по себе визгливая ватница
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:29
pesikot написав: zРадио написав:
Ну так это обратная сторона фарионш и вятровичей - реактивное явление. До майдана Монтян была юристом и немножко активистом в сфере ОСББ. Ни в какие идеологические дебри не лазила...
От ты брехло
Монтян ещё Цушка спасала в 2007 году. Визжала на всех политических ток-шоу
Это адвокатская работа - привлекать внимание общественности к политическим делам. А защитники Луценко, Тимошенко и Порошенко не такие? От ты брехло (с)
pesikot написав:
Не путай местами причину и следствие.
И Монтян явно не следствие Вятровича. А сама по себе визгливая ватница
Ну так покажи это в отрыве от ее адвокатской деятельности до майдана. Потому что Вятрович податливые мозги пудрил в качестве основной своей деятельности
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:43
zРадио написав:
Вот и не передергивай. Коцаба призывал игнорировать юридически несостоятельную мобилизацию, а не отговаривал добровольцев от защиты родины. Кузьма, кстати, тоже об этом говорил - нельзя с улицы набирать людей на проведение анти-террористических операций.
То есть, РФ вторгается в Украину, а Коцаба призывает давать юридическую оценку мобилизации. И только потом, мобилизировать, чё ли ?
Нет, он открыто призывал "Я відмовляюся від мобілізації" и открыто призывал, что не хочет воевать, потому что Донбасс хочет жить отдельно
Ты и тебе подобные повторяют, что Порошенко "сдал" Донбасс, и тут же оправдываешь тех, кто явно сдаёт Донбасс
Не гунди
И Кузьму не приплетай, о нём либо хорошо, либо ничего
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:54
zРадио написав:
Ну так покажи это в отрыве от ее адвокатской деятельности до майдана. Потому что Вятрович податливые мозги пудрил в качестве основной своей деятельности
О Вятровиче я вообще от тебя услышал.
Так же от тебя я узнал, что он мне мозги пудрит
До майдана Монтян была юристом и немножко активистом в сфере ОСББ. Ни в какие идеологические дебри не лазила.
Лезла, лезет, продолжает лазить, визжить на политических ток-шоу. А это уже идеология
Так что, не бреши.
Монтян - это точно не ответ на Вятровича. Скорее Вятрович - это ответ на Монтян.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:10
Starikan написав:
Вы явно не в теме.
Да, я не в теме - я технарь и прикладник, такие Сороса не интересовали
Впрочем как и все мои знакомые из институтов НАНУ и ГИПРО, не знаю уж как там у вас. В отличие от знакомых обществоведов и политэкономистов, массово посасывавших гранты «открытого общества» и «возрождения».
Впрочем это не важно. Важно то, что он действительно все умно реализовал и умело прикормил плебс под свое видение миропорядка, нужно отдать ему должное. Относительно малыми вложениями получил мощные рычаги влияния и теперь заслуженно может вертеть постсоветскими странами как погремушками. Надо же чем то тешиться старичку на склоне лет
В тех пределах, естественно, в каких это позволит мировой гегемон
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:21
pesikot написав:
То есть, РФ вторгается в Украину, а Коцаба призывает давать юридическую оценку мобилизации. И только потом, мобилизировать, чё ли ?
Нет, он открыто призывал "Я відмовляюся від мобілізації" и открыто призывал, что не хочет воевать, потому что Донбасс хочет жить отдельно
Ты врешь! Он не подвергал сомнению территориальную целостность, он подвергал сомнению возможность проведения АТО силами неподготовленных людей.
pesikot написав:
Ты и тебе подобные повторяют, что Порошенко "сдал" Донбасс, и тут же оправдываешь тех, кто явно сдаёт Донбасс
Снова врешь - я никогда не обвинял Порошенко в сдаче Донбассе. Более того, стратегию глубокой консервации поддерживаю и не взываю к исполнению норм Минска о специальных статусах и прочих механизмов деконструкции государственности.
Я обвиняю Турчинова за Крым - именно бездействие этого ссыкливого авантюриста на полуострове и простимулировало "расконсервацию" сепаратистов Донбасса, давно мечтавших присоединиться к РФ и оказавших затем содействие гиркиным-шмиркиным.
pesikot написав:
И Кузьму не приплетай, о нём либо хорошо, либо ничего
Ну так я тебе его практически процитивал - смотри последнее интервью, записанное в Кременчуге. Он в явном виде выступил против мобилизации в АТО
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:26
fokus написав: Starikan написав:
Вы явно не в теме.
Да, я не в теме - я технарь и прикладник, такие Сороса не интересовали
Впрочем как и все мои знакомые из институтов НАНУ и ГИПРО, не знаю уж как там у вас. В отличие от знакомых обществоведов и политэкономистов, массово посасывавших гранты «открытого общества» и «возрождения».
Впрочем это не важно. Важно то, что он действительно все умно реализовал и умело прикормил плебс под свое видение миропорядка, нужно отдать ему должное.
Сквозить завистью и жадностью так, что через года заметно
Не получили грант - какая обида на всю жизнь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:37
pesikot написав:
Сквозить завистью и жадностью так, что через года заметно
Не получили грант - какая обида на всю жизн
Как раз наоборот
Жизнь без грантов вынудила заняться бизнесом, в том числе получилось кое-что внедрить из наработок и «монетизировать» свои старые исследования.
И то, что получилось не продаться «филантропу» - это приятный бонус.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:46
fokus написав: pesikot написав:
Сквозить завистью и жадностью так, что через года заметно
Не получили грант - какая обида на всю жизн
Как раз наоборот
Жизнь без грантов вынудила заняться бизнесом, в том числе получилось кое-что внедрить из наработок и «монетизировать» свои старые исследования.
И то, что получилось не продаться «филантропу» - это приятный бонус.
Но детская травма осталась до сих пор, даже через 25 лет
Не продали Соросу, сами монетизировали, ну молодцы. Сорос тут при чём ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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