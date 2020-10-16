Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Расевич Андрій Кузьменко мав активну громадську позицію, навіть брав участь у політичному проєкті «Команда озимого покоління». Та найбільше він запам’ятався участю в передвиборчих гастролях 2004 року на користь Януковича. Траплялись довколаполітичні казуси з ним і пізніше, хоч і не такі помітні.
Куди цікавіший випадок з Кузьмою – критиком влади. Тут – один з ключів до розуміння його нинішньої популярності. Ця критика була доволі малозмістовною. Дуже символічною є відома фраза співака: «Вся та пи*дота, що сидить у Верховній Раді, – то все має бути стріляне і пи*жене!». З такою програмою Кузьма міг би бути серйозною силою на минулорічних президентських виборах чи цьогорічних місцевих. Такі реалії. Критикуючи усе й усіх (часто – заслужено), Кузьма не пропонував жодної «позитивної програми». Своїми словами й діями він насправді був втіленням дуже популярної в нашому суспільстві моделі поведінки – перекладати відповідальність за все винятково на владу. А потім нарікати, що «нас кинули». У цьому сенсі він дуже навіть «герой нашого часу». https://zaxid.net/statti_tag50974/
unicdima написав:Песікот, ану вилазь. То ти стверджуєш, що за 30 днів з моменту підписання договору можна виготовити 6 вузькоспеціалізованих бронемашин і передати їх замовнику?
Не хами, убогий Ты никаких других доказательств не предоставил.
- С момента поступления средств обусловленным договором(или открытия кредитного пакета) - При 100% налаженном технологическом процессе от 100 дней на одну единицу. + технологический процесс обкатки и отладки - от 30 дней. - Считайте.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Да, я не в теме - я технарь и прикладник, такие Сороса не интересовали Впрочем как и все мои знакомые из институтов НАНУ и ГИПРО, не знаю уж как там у вас. В отличие от знакомых обществоведов и политэкономистов, массово посасывавших гранты «открытого общества» и «возрождения». Впрочем это не важно. Важно то, что он действительно все умно реализовал и умело прикормил плебс под свое видение миропорядка, нужно отдать ему должное. Относительно малыми вложениями получил мощные рычаги влияния и теперь заслуженно может вертеть постсоветскими странами как погремушками. Надо же чем то тешиться старичку на склоне лет В тех пределах, естественно, в каких это позволит мировой гегемон
Правильно называть подсел на тему (кураторства), для третьих и четвёртых стран стандартизировать кормчих.(и чем они глупее - тем больше доход)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Интересная "Картина маслом": Пока лицедей с шоблой отвлекает внимание населения, чисто РФским приколом(я думаю уважаемым форумчанам нет необходимости трактовать, что это прописано РФскими режиссёрами) "опросником на выборы"(и на..уя его избирали? Давали в военное Время 100% паритет с ВР) Кормит болванов ... - откровенным шоу 95 квартала(правда сценаристы в Московии). https://zik.ua/news/politics/viina_mozh ... bas_983945
Форсируется по большому сценарию от Агресора: https://rus.uatv.ua/na-donbass-s-rf-po- ... -razvedka/ - Замещать отвод(развод, сдачу территории Украины агрессору) от "янелоха разводящего из Омана" Грустные дни, горькие..... Не зря выставил свежие кадры с Гуляйполя - население готово "огнём и мечом" чистить Украину. Ибо вариантов не залишилось. Це питання вже виживання нації.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Поддерживаете ли свободную экономическую зону в Донецкой и Луганской области ?
Неужели ребята не в курсе, что вопросы налогообложения нигде в мире не выносят на опрос общественности )))
Сливают якобы еще три вопроса. 3. Поддерживаете ли вы снижение количество депутатов до 300 4. Легализация каннабиса 5. Поддерживаете ли вы право Украины на использования гарантий Будапештского меморандума для восстановления территориальной целлостности.
Может конечно тоже троллинг, ибо вопросы из цикла тупой и еще тупее.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...