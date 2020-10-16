fokus написав:

Starikan написав: Вы явно не в теме. Вы явно не в теме.

Да, я не в теме - я технарь и прикладник, такие Сороса не интересовалиВпрочем как и все мои знакомые из институтов НАНУ и ГИПРО, не знаю уж как там у вас. В отличие от знакомых обществоведов и политэкономистов, массово посасывавших гранты «открытого общества» и «возрождения».Впрочем это не важно. Важно то, что он действительно все умно реализовал и умело прикормил плебс под свое видение миропорядка, нужно отдать ему должное. Относительно малыми вложениями получил мощные рычаги влияния и теперь заслуженно может вертеть постсоветскими странами как погремушками. Надо же чем то тешиться старичку на склоне летВ тех пределах, естественно, в каких это позволит мировой гегемон