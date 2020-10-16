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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6668666966706671

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 39
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
38%
15
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
23%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
4
10. Інші партії
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:54

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это адвокатская работа - привлекать внимание общественности к политическим делам.


Відео:
Монтян пригрозила українським прикордонникам Росією: «Вас повішають і я буду рада» https://zaxid.net/news/


Расевич
Андрій Кузьменко мав активну громадську позицію, навіть брав участь у політичному проєкті «Команда озимого покоління». Та найбільше він запам’ятався участю в передвиборчих гастролях 2004 року на користь Януковича. Траплялись довколаполітичні казуси з ним і пізніше, хоч і не такі помітні.

Куди цікавіший випадок з Кузьмою – критиком влади. Тут – один з ключів до розуміння його нинішньої популярності. Ця критика була доволі малозмістовною. Дуже символічною є відома фраза співака: «Вся та пи*дота, що сидить у Верховній Раді, – то все має бути стріляне і пи*жене!». З такою програмою Кузьма міг би бути серйозною силою на минулорічних президентських виборах чи цьогорічних місцевих. Такі реалії.
Критикуючи усе й усіх (часто – заслужено), Кузьма не пропонував жодної «позитивної програми». Своїми словами й діями він насправді був втіленням дуже популярної в нашому суспільстві моделі поведінки – перекладати відповідальність за все винятково на владу. А потім нарікати, що «нас кинули». У цьому сенсі він дуже навіть «герой нашого часу».
https://zaxid.net/statti_tag50974/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:49

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Но детская травма осталась до сих пор, даже через 25 лет

Ну про детские травмы вам виднее :)
  pesikot написав:Не продали Соросу, сами монетизировали, ну молодцы. Сорос тут при чём ?

Ну вы хотя бы ветвь дискуссии полностью посмотрите, раз уж влезли в нее - не придется задавать тупые вопросы.
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:52

  pesikot написав:
  unicdima написав:Песікот, ану вилазь.
То ти стверджуєш, що за 30 днів з моменту підписання договору можна виготовити 6 вузькоспеціалізованих бронемашин і передати їх замовнику?

Не хами, убогий
Ты никаких других доказательств не предоставил.

- С момента поступления средств обусловленным договором(или открытия кредитного пакета)
- При 100% налаженном технологическом процессе от 100 дней на одну единицу.
+ технологический процесс обкатки и отладки - от 30 дней.
- Считайте.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:13

  fokus написав:
  pesikot написав:Не продали Соросу, сами монетизировали, ну молодцы. Сорос тут при чём ?

Ну вы хотя бы ветвь дискуссии полностью посмотрите, раз уж влезли в нее - не придется задавать тупые вопросы.

Ну не продались Соросу, с чего такая боль давностью в 25 лет ? :)
Может это не у меня тупые вопросы, а у вас - тупые ответы

Звучит как, мне 25 лет назад первая девка не дала.
Но я теперь женат на второй девке и у меня трое детей.
Но 25 лет назад первая девка мне не дала, поэтому я об этом буду постоянно на форуме писать :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:02

  Тракторист написав:
  freeze написав:Поддерживаете ли свободную экономическую зону в Донецкой и Луганской области ?

Неужели ребята не в курсе, что вопросы налогообложения нигде в мире не выносят на опрос общественности )))

Сливают якобы еще три вопроса.
3. Поддерживаете ли вы снижение количество депутатов до 300
4. Легализация каннабиса
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использования гарантий Будапештского меморандума для восстановления территориальной целлостности.

Может конечно тоже троллинг, ибо вопросы из цикла тупой и еще тупее.



с галкина такой же юморист, как с зели президент
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:03

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Может это не у меня тупые вопросы, а у вас - тупые ответы

Ну судя по тому, что вы опять ничего не поняли, все таки первый вариант.
Вы уж лучше ограничьтесь политинформациями. Там хоть «глубина анализа» забавная. А все остальное уже не смешно.
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:19

  Kudrjavuy написав:У Савика Шустера - наш аналог Галустяна - выдал перл ещё круче.(о сокращении Армии)
Открывать рот имея такой казённый статус, в военное время и нести такую галиматью.....- Может только Враг или наёмное лицо от внешнего Агрессора, что уничтожает Украину.

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:20

  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:с галкина такой же юморист, как с зели президент

У Савика Шустера - наш аналог Галустяна - выдал перл ещё круче.(о сокращении Армии)
Открывать рот имея такой казённый статус, в военное время и нести такую галиматью.....- Может только Враг или наёмное лицо от внешнего Агрессора, что уничтожает Украину.


сплошные идиоты дорвались до власти
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:27

  Schmit написав:
  Kudrjavuy написав:У Савика Шустера - наш аналог Галустяна - выдал перл ещё круче.(о сокращении Армии)
Открывать рот имея такой казённый статус, в военное время и нести такую галиматью.....- Может только Враг или наёмное лицо от внешнего Агрессора, что уничтожает Украину.


В данное время прямой єфир - параллельно смотрю - это не дно - это попытка это попытка наёмных лицедеев работать в стиле 95го квартала.
Они физически не понимают, что такое "Государство", его институты и их деятельность.
- Отыграл, снял кассу и пошел бухать(или за недвижимостью в Европе)
К тому же Кравчуку - как он наколядував на домик в Канаде? Будучи нищим коммунистом?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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