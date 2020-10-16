Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Расевич Андрій Кузьменко мав активну громадську позицію, навіть брав участь у політичному проєкті «Команда озимого покоління». Та найбільше він запам’ятався участю в передвиборчих гастролях 2004 року на користь Януковича. Траплялись довколаполітичні казуси з ним і пізніше, хоч і не такі помітні.
Куди цікавіший випадок з Кузьмою – критиком влади. Тут – один з ключів до розуміння його нинішньої популярності. Ця критика була доволі малозмістовною. Дуже символічною є відома фраза співака: «Вся та пи*дота, що сидить у Верховній Раді, – то все має бути стріляне і пи*жене!». З такою програмою Кузьма міг би бути серйозною силою на минулорічних президентських виборах чи цьогорічних місцевих. Такі реалії. Критикуючи усе й усіх (часто – заслужено), Кузьма не пропонував жодної «позитивної програми». Своїми словами й діями він насправді був втіленням дуже популярної в нашому суспільстві моделі поведінки – перекладати відповідальність за все винятково на владу. А потім нарікати, що «нас кинули». У цьому сенсі він дуже навіть «герой нашого часу». https://zaxid.net/statti_tag50974/
unicdima написав:Песікот, ану вилазь. То ти стверджуєш, що за 30 днів з моменту підписання договору можна виготовити 6 вузькоспеціалізованих бронемашин і передати їх замовнику?
Не хами, убогий Ты никаких других доказательств не предоставил.
- С момента поступления средств обусловленным договором(или открытия кредитного пакета) - При 100% налаженном технологическом процессе от 100 дней на одну единицу. + технологический процесс обкатки и отладки - от 30 дней. - Считайте.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Поддерживаете ли свободную экономическую зону в Донецкой и Луганской области ?
Неужели ребята не в курсе, что вопросы налогообложения нигде в мире не выносят на опрос общественности )))
Сливают якобы еще три вопроса. 3. Поддерживаете ли вы снижение количество депутатов до 300 4. Легализация каннабиса 5. Поддерживаете ли вы право Украины на использования гарантий Будапештского меморандума для восстановления территориальной целлостности.
Может конечно тоже троллинг, ибо вопросы из цикла тупой и еще тупее.
Kudrjavuy написав:У Савика Шустера - наш аналог Галустяна - выдал перл ещё круче.(о сокращении Армии) Открывать рот имея такой казённый статус, в военное время и нести такую галиматью.....- Может только Враг или наёмное лицо от внешнего Агрессора, что уничтожает Украину.
19yuriy91 написав:с галкина такой же юморист, как с зели президент
У Савика Шустера - наш аналог Галустяна - выдал перл ещё круче.(о сокращении Армии) Открывать рот имея такой казённый статус, в военное время и нести такую галиматью.....- Может только Враг или наёмное лицо от внешнего Агрессора, что уничтожает Украину.
Kudrjavuy написав:У Савика Шустера - наш аналог Галустяна - выдал перл ещё круче.(о сокращении Армии) Открывать рот имея такой казённый статус, в военное время и нести такую галиматью.....- Может только Враг или наёмное лицо от внешнего Агрессора, что уничтожает Украину.
В данное время прямой єфир - параллельно смотрю - это не дно - это попытка это попытка наёмных лицедеев работать в стиле 95го квартала. Они физически не понимают, что такое "Государство", его институты и их деятельность. - Отыграл, снял кассу и пошел бухать(или за недвижимостью в Европе) К тому же Кравчуку - как он наколядував на домик в Канаде? Будучи нищим коммунистом?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.