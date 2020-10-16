Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:13

fokus написав: pesikot написав: Не продали Соросу, сами монетизировали, ну молодцы. Сорос тут при чём ? Не продали Соросу, сами монетизировали, ну молодцы. Сорос тут при чём ?

Ну вы хотя бы ветвь дискуссии полностью посмотрите, раз уж влезли в нее - не придется задавать тупые вопросы. Ну вы хотя бы ветвь дискуссии полностью посмотрите, раз уж влезли в нее - не придется задавать тупые вопросы.

Ну не продались Соросу, с чего такая боль давностью в 25 лет ?Может это не у меня тупые вопросы, а у вас - тупые ответыЗвучит как, мне 25 лет назад первая девка не дала.Но я теперь женат на второй девке и у меня трое детей.Но 25 лет назад первая девка мне не дала, поэтому я об этом буду постоянно на форуме писать