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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 жов, 2020 02:13
У Франції у вбивстві вчителя у передмісті Парижа підозрюють 18-річного урoдженця фашистської Росії.
Уточнюється, що в консульстві РФ у Франції підтвердили, що у справі про вбивство педагога проходить 18-річний урoдженець Москви.
Нагадаємо, в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін 16 жовтня чоловік кухонним ножем обезголовив вчителя історії
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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