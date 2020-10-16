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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6669667066716672

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 39
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
38%
15
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
23%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
4
10. Інші партії
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 09:32

  Ukrainian написав:У Франції у вбивстві вчителя у передмісті Парижа підозрюють 18-річного урoдженця фашистської Росії.
Уточнюється, що в консульстві РФ у Франції підтвердили, що у справі про вбивство педагога проходить 18-річний урoдженець Москви.
Нагадаємо, в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін 16 жовтня чоловік кухонним ножем обезголовив вчителя історії

Преподаватель истории показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.
Ход событий достаточно стандартный и был уже не раз использован.
Не то, чтобы я фанат ислама, но зачем злить тигра, когда сам находишься в клетке тигра напустив миллионы муслимов-беженцев в Европу. Непонятно зачем французы у себя всякую шушеру собирают.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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