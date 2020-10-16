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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 жов, 2020 09:32
Ukrainian написав:
У Франції у вбивстві вчителя у передмісті Парижа підозрюють 18-річного урoдженця фашистської Росії.
Уточнюється, що в консульстві РФ у Франції підтвердили, що у справі про вбивство педагога проходить 18-річний урoдженець Москви.
Нагадаємо, в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін 16 жовтня чоловік кухонним ножем обезголовив вчителя історії
Преподаватель истории показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.
Ход событий достаточно стандартный и был уже не раз использован.
Не то, чтобы я фанат ислама, но зачем злить тигра, когда сам находишься в клетке тигра напустив миллионы муслимов-беженцев в Европу. Непонятно зачем французы у себя всякую шушеру собирают.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Суб 17 жов, 2020 10:37
Упс, а кто проголосовал в голосовалке за Слуг народа ? Долярчик что-ли забегал ?
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Додано: Суб 17 жов, 2020 11:15
пошла жара.
думаю Скади по Гянджі армянам ще сильно аукнуться.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 11:24
freeze написав:
Непонятно зачем французы у себя всякую шушеру собирают.
Не тільки французи, а більшість європейскьких країн.
Пропаганда вже дуже давно над цим працює, пропагуючи наївним європейцям толерантність, мультикультуралізм, треба дивитися які політичні сили цим займаються та з якими країнами світу вони корешаться. Це все направлено на знищення Заходу.
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