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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6669667066716672

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 41
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
39%
16
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
22%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
4
10. Інші партії
20%
8
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 09:32

  Ukrainian написав:У Франції у вбивстві вчителя у передмісті Парижа підозрюють 18-річного урoдженця фашистської Росії.
Уточнюється, що в консульстві РФ у Франції підтвердили, що у справі про вбивство педагога проходить 18-річний урoдженець Москви.
Нагадаємо, в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін 16 жовтня чоловік кухонним ножем обезголовив вчителя історії

Преподаватель истории показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.
Ход событий достаточно стандартный и был уже не раз использован.
Не то, чтобы я фанат ислама, но зачем злить тигра, когда сам находишься в клетке тигра напустив миллионы муслимов-беженцев в Европу. Непонятно зачем французы у себя всякую шушеру собирают.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:37

Упс, а кто проголосовал в голосовалке за Слуг народа ? Долярчик что-ли забегал ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:48

  freeze написав:Упс, а кто проголосовал в голосовалке за Слуг народа ? Долярчик что-ли забегал ?

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:15

Re: Політичні дискусії


пошла жара.
думаю Скади по Гянджі армянам ще сильно аукнуться.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:24

  freeze написав: Непонятно зачем французы у себя всякую шушеру собирают.

Не тільки французи, а більшість європейскьких країн.
Пропаганда вже дуже давно над цим працює, пропагуючи наївним європейцям толерантність, мультикультуралізм, треба дивитися які політичні сили цим займаються та з якими країнами світу вони корешаться. Це все направлено на знищення Заходу.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:52

  freeze написав:
  Ukrainian написав:У Франції у вбивстві вчителя у передмісті Парижа підозрюють 18-річного урoдженця фашистської Росії.
Уточнюється, що в консульстві РФ у Франції підтвердили, що у справі про вбивство педагога проходить 18-річний урoдженець Москви.
Нагадаємо, в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін 16 жовтня чоловік кухонним ножем обезголовив вчителя історії

Преподаватель истории показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.
Ход событий достаточно стандартный и был уже не раз использован.
Не то, чтобы я фанат ислама, но зачем злить тигра, когда сам находишься в клетке тигра напустив миллионы муслимов-беженцев в Европу. Непонятно зачем французы у себя всякую шушеру собирают.


С чеченцами еще и отдельный случай на Западе в силу их былой полезности. Когда они в РФ резали головы - были угнетенными борцами за свободу, а когда во Франции - выходит, оказались террористами. В принципе, ничего нового.

Не помню уже фамилию российского фрика, который прибивал себе гениталии к брусчатке на Красной площади - тогда за решение тамошних властей о направлении на лечение в психушку для Европы он тоже был репрессированным художником. А как поехал в Париж и поджег там окно здания Банка Франции, так быстренько был упрятан в местную тюрьму на пару лет и свободным художником боле не считался :mrgreen:

PS: кстати, Шарли уже отметилась, назвав ислам фашистской идеологией, поэтому эскалация может продолжиться
https://twitter.com/Charlie_Hebdo_/stat ... 1295441921
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