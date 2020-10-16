Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:У Франції у вбивстві вчителя у передмісті Парижа підозрюють 18-річного урoдженця фашистської Росії. Уточнюється, що в консульстві РФ у Франції підтвердили, що у справі про вбивство педагога проходить 18-річний урoдженець Москви. Нагадаємо, в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін 16 жовтня чоловік кухонним ножем обезголовив вчителя історії
Преподаватель истории показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Ход событий достаточно стандартный и был уже не раз использован. Не то, чтобы я фанат ислама, но зачем злить тигра, когда сам находишься в клетке тигра напустив миллионы муслимов-беженцев в Европу. Непонятно зачем французы у себя всякую шушеру собирают.
freeze написав: Непонятно зачем французы у себя всякую шушеру собирают.
Не тільки французи, а більшість європейскьких країн. Пропаганда вже дуже давно над цим працює, пропагуючи наївним європейцям толерантність, мультикультуралізм, треба дивитися які політичні сили цим займаються та з якими країнами світу вони корешаться. Це все направлено на знищення Заходу.
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Ukrainian написав:У Франції у вбивстві вчителя у передмісті Парижа підозрюють 18-річного урoдженця фашистської Росії. Уточнюється, що в консульстві РФ у Франції підтвердили, що у справі про вбивство педагога проходить 18-річний урoдженець Москви. Нагадаємо, в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін 16 жовтня чоловік кухонним ножем обезголовив вчителя історії
Преподаватель истории показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Ход событий достаточно стандартный и был уже не раз использован. Не то, чтобы я фанат ислама, но зачем злить тигра, когда сам находишься в клетке тигра напустив миллионы муслимов-беженцев в Европу. Непонятно зачем французы у себя всякую шушеру собирают.
С чеченцами еще и отдельный случай на Западе в силу их былой полезности. Когда они в РФ резали головы - были угнетенными борцами за свободу, а когда во Франции - выходит, оказались террористами. В принципе, ничего нового.
Не помню уже фамилию российского фрика, который прибивал себе гениталии к брусчатке на Красной площади - тогда за решение тамошних властей о направлении на лечение в психушку для Европы он тоже был репрессированным художником. А как поехал в Париж и поджег там окно здания Банка Франции, так быстренько был упрятан в местную тюрьму на пару лет и свободным художником боле не считался
Schmit написав:Похоже, скрепный металлолом у армян закончился, теперь дроны работают по скоплениям живой силы. Жаль, что наши нынешние керманычи не понимают потенциала беспилотной авиации.
З БПЛА треба боротись самонавідними ракетами з оптичною наводкою. Зараз є або теплові ракети, які наводяться на двигун, або активні ППО, з підсвіткою михрохвилями. Вони не годяться для боротьби з БПЛА. Тут треба підсвітка лазерами і оптичне самонаведення, а ракети можуь бути дешеві, не швидкісні. Перед замиренням була пасмурна погода, БПЛА не літали, і вірмени щось успішно відбили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.