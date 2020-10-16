Додано: Суб 17 жов, 2020 11:52

freeze написав: Ukrainian написав: У Франції у вбивстві вчителя у передмісті Парижа підозрюють 18-річного урoдженця фашистської Росії.

Уточнюється, що в консульстві РФ у Франції підтвердили, що у справі про вбивство педагога проходить 18-річний урoдженець Москви.

Нагадаємо, в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін 16 жовтня чоловік кухонним ножем обезголовив вчителя історії У Франції у вбивстві вчителя у передмісті Парижа підозрюють 18-річного урoдженця фашистської Росії.Уточнюється, що в консульстві РФ у Франції підтвердили, що у справі про вбивство педагога проходить 18-річний урoдженець Москви.Нагадаємо, в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін 16 жовтня чоловік кухонним ножем обезголовив вчителя історії

Преподаватель истории показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

Ход событий достаточно стандартный и был уже не раз использован.

Не то, чтобы я фанат ислама, но зачем злить тигра, когда сам находишься в клетке тигра напустив миллионы муслимов-беженцев в Европу. Непонятно зачем французы у себя всякую шушеру собирают. Преподаватель истории показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.Ход событий достаточно стандартный и был уже не раз использован.Не то, чтобы я фанат ислама, но зачем злить тигра, когда сам находишься в клетке тигра напустив миллионы муслимов-беженцев в Европу. Непонятно зачем французы у себя всякую шушеру собирают.

С чеченцами еще и отдельный случай на Западе в силу их былой полезности. Когда они в РФ резали головы - были угнетенными борцами за свободу, а когда во Франции - выходит, оказались террористами. В принципе, ничего нового.Не помню уже фамилию российского фрика, который прибивал себе гениталии к брусчатке на Красной площади - тогда за решение тамошних властей о направлении на лечение в психушку для Европы он тоже был репрессированным художником. А как поехал в Париж и поджег там окно здания Банка Франции, так быстренько был упрятан в местную тюрьму на пару лет и свободным художником боле не считалсяPS: кстати, Шарли уже отметилась, назвав ислам фашистской идеологией, поэтому эскалация может продолжиться