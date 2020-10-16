Ukrainian написав:
На Донбасі та в Криму ополченці та самооборона а в Чечні бойовики дудаєва.
Ты это кому? Я всегда сепаратистов Донбасса называл и называю боевиками. Есть что прокомментировать - прокомментируй по сути
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:44
Ты это кому? Я всегда сепаратистов Донбасса называл и называю боевиками. Есть что прокомментировать - прокомментируй по сути
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:46
Це офіційна позиція РФ
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:49
Re: Політичні дискусії
жестяк продовжується
армяни вже стали трохи маскувати, не допомагає
ще один С-300 завалили
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
|