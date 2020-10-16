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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:44
Ukrainian написав: zРадио написав:
С чеченцами еще и отдельный случай на Западе в силу их былой полезности. Когда они в РФ резали головы - были угнетенными борцами за свободу, а когда во Франции - выходит, оказались террористами. В принципе, ничего нового.
На Донбасі та в Криму ополченці та самооборона а в Чечні бойовики дудаєва.
Ты это кому? Я всегда сепаратистов Донбасса называл и называю боевиками. Есть что прокомментировать - прокомментируй по сути
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Додано: Суб 17 жов, 2020 18:46
zРадио написав: Ukrainian написав:
На Донбасі та в Криму ополченці та самооборона а в Чечні бойовики дудаєва
zРадио написав:
С чеченцами еще и отдельный случай на Западе в силу их былой полезности. Когда они в РФ резали головы - были угнетенными борцами за свободу, а когда во Франции - выходит, оказались террористами. В принципе, ничего нового.
.
Ты это кому? Я всегда сепаратистов Донбасса называл и называю боевиками. Есть что прокомментировать - прокомментируй по сути
Це офіційна позиція РФ
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 17 жов, 2020 18:49
жестяк продовжується
армяни вже стали трохи маскувати, не допомагає
ще один С-300 завалили
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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unicdima
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Додано: Суб 17 жов, 2020 19:36
zРадио написав:
Ты это кому? Я всегда сепаратистов Донбасса называл и называю боевиками. Есть что прокомментировать - прокомментируй по сути
Вот этого я точно не припомню
Может раз в год и называешь.
Но гораздо чаще других вспоминаешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 17 жов, 2020 20:09
pesikot написав: zРадио написав:
Ты это кому? Я всегда сепаратистов Донбасса называл и называю боевиками. Есть что прокомментировать - прокомментируй по сути
Вот этого я точно не припомню
Может раз в год и называешь.
Но гораздо чаще других вспоминаешь
Альцгеймер зачастил? И это только то, что быстро ищется по словам "боевики" и "боевиков"...Політичні дискусіїПолітичні дискусіїПолітичні дискусіїПолітичні дискусіїПолітичні дискусіїПолітичні дискусіїПолітичні дискусіїПолітичні дискусіїПолітичні дискусії
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Додано: Суб 17 жов, 2020 20:16
unicdima написав:
жестяк продовжується
Методы ведения боевых действий меняются радикально. Украине нужно срочно делать выводы, пока их не сделали скрепоносцы, иначе в роли армян могут оказаться и наши военные.
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