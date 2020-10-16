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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6670667166726673

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:44

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:С чеченцами еще и отдельный случай на Западе в силу их былой полезности. Когда они в РФ резали головы - были угнетенными борцами за свободу, а когда во Франции - выходит, оказались террористами. В принципе, ничего нового.

На Донбасі та в Криму ополченці та самооборона а в Чечні бойовики дудаєва.


Ты это кому? Я всегда сепаратистов Донбасса называл и называю боевиками. Есть что прокомментировать - прокомментируй по сути
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:46

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:
  zРадио написав:С чеченцами еще и отдельный случай на Западе в силу их былой полезности. Когда они в РФ резали головы - были угнетенными борцами за свободу, а когда во Франции - выходит, оказались террористами. В принципе, ничего нового.

На Донбасі та в Криму ополченці та самооборона а в Чечні бойовики дудаєва.


Ты это кому? Я всегда сепаратистов Донбасса называл и называю боевиками. Есть что прокомментировать - прокомментируй по сути

Це офіційна позиція РФ
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:49

Re: Політичні дискусії

жестяк продовжується


армяни вже стали трохи маскувати, не допомагає

ще один С-300 завалили
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:36

  zРадио написав:
Ты это кому? Я всегда сепаратистов Донбасса называл и называю боевиками. Есть что прокомментировать - прокомментируй по сути

Вот этого я точно не припомню
Может раз в год и называешь.
Но гораздо чаще других вспоминаешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:09

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Ты это кому? Я всегда сепаратистов Донбасса называл и называю боевиками. Есть что прокомментировать - прокомментируй по сути

Вот этого я точно не припомню
Может раз в год и называешь.
Но гораздо чаще других вспоминаешь


Альцгеймер зачастил? И это только то, что быстро ищется по словам "боевики" и "боевиков"...

Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:16

  unicdima написав:жестяк продовжується


Методы ведения боевых действий меняются радикально. Украине нужно срочно делать выводы, пока их не сделали скрепоносцы, иначе в роли армян могут оказаться и наши военные.
Schmit
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