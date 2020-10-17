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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6670667166726673

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:44

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:С чеченцами еще и отдельный случай на Западе в силу их былой полезности. Когда они в РФ резали головы - были угнетенными борцами за свободу, а когда во Франции - выходит, оказались террористами. В принципе, ничего нового.

На Донбасі та в Криму ополченці та самооборона а в Чечні бойовики дудаєва.


Ты это кому? Я всегда сепаратистов Донбасса называл и называю боевиками. Есть что прокомментировать - прокомментируй по сути
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:46

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:
  zРадио написав:С чеченцами еще и отдельный случай на Западе в силу их былой полезности. Когда они в РФ резали головы - были угнетенными борцами за свободу, а когда во Франции - выходит, оказались террористами. В принципе, ничего нового.

На Донбасі та в Криму ополченці та самооборона а в Чечні бойовики дудаєва.


Ты это кому? Я всегда сепаратистов Донбасса называл и называю боевиками. Есть что прокомментировать - прокомментируй по сути

Це офіційна позиція РФ
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:49

Re: Політичні дискусії

жестяк продовжується


армяни вже стали трохи маскувати, не допомагає

ще один С-300 завалили
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:36

  zРадио написав:
Ты это кому? Я всегда сепаратистов Донбасса называл и называю боевиками. Есть что прокомментировать - прокомментируй по сути

Вот этого я точно не припомню
Может раз в год и называешь.
Но гораздо чаще других вспоминаешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:09

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Ты это кому? Я всегда сепаратистов Донбасса называл и называю боевиками. Есть что прокомментировать - прокомментируй по сути

Вот этого я точно не припомню
Может раз в год и называешь.
Но гораздо чаще других вспоминаешь


Альцгеймер зачастил? И это только то, что быстро ищется по словам "боевики" и "боевиков"...

Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:16

  unicdima написав:жестяк продовжується


Методы ведения боевых действий меняются радикально. Украине нужно срочно делать выводы, пока их не сделали скрепоносцы, иначе в роли армян могут оказаться и наши военные.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 23:05

  unicdima написав:
  freeze написав: Непонятно зачем французы у себя всякую шушеру собирают.

Не тільки французи, а більшість європейскьких країн.
Пропаганда вже дуже давно над цим працює, пропагуючи наївним європейцям толерантність, мультикультуралізм, треба дивитися які політичні сили цим займаються та з якими країнами світу вони корешаться. Це все направлено на знищення Заходу.

Батенька, у Вас девичья память?

Именно они закрыли поток с Турции - что пропускала беженцев из Сирии и других стран.
Только Турция попала в более 2 миллиона задержавшихся беженцев.
И была вынуждена создавать "пояс безопасности" на территории Сирии - буферную зону своих границ.

По самой Европе "толерантность" уже давно имеет - тот же привкус, что и у нас при совке - не хотите исполнять Законы - домой. Вспомните выселение румынских ром в Париже, или арабов в Лондоне, стены на границе в Венгрии,...
Запреты с ношением женщинами закрытых одёжек, и т.д.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 04:43

  Schmit написав:
  unicdima написав:
пошла жара.
думаю Скади по Гянджі армянам ще сильно аукнуться.

Похоже, скрепный металлолом у армян закончился, теперь дроны работают по скоплениям живой силы. Жаль, что наши нынешние керманычи не понимают потенциала беспилотной авиации.

Очень мерзкая, подлая тактика ведения войны. Летчик, который бомбит позиции врага, рискует быть сбитым. Операторы этих дронов сидят за сотни км и ничем не рискуют. Азербайджанцы воюют как подлые шакалы. Надеюсь, операторов этих дронов армяне найдут и уничтожат, пусть даже много позже войны. Как в своё время уничтожили младотурок, устроивших геноцид 1915 года (операция Немезида).
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