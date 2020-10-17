Ukrainian написав:
На Донбасі та в Криму ополченці та самооборона а в Чечні бойовики дудаєва.
Ты это кому? Я всегда сепаратистов Донбасса называл и называю боевиками. Есть что прокомментировать - прокомментируй по сути
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:44
Ты это кому? Я всегда сепаратистов Донбасса называл и называю боевиками. Есть что прокомментировать - прокомментируй по сути
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:46
Це офіційна позиція РФ
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:49
Re: Політичні дискусії
жестяк продовжується
армяни вже стали трохи маскувати, не допомагає
ще один С-300 завалили
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:36
Вот этого я точно не припомню
Может раз в год и называешь.
Но гораздо чаще других вспоминаешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:09
Альцгеймер зачастил? И это только то, что быстро ищется по словам "боевики" и "боевиков"...
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Політичні дискусії
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:16
Додано: Суб 17 жов, 2020 23:05
Батенька, у Вас девичья память?
Именно они закрыли поток с Турции - что пропускала беженцев из Сирии и других стран.
Только Турция попала в более 2 миллиона задержавшихся беженцев.
И была вынуждена создавать "пояс безопасности" на территории Сирии - буферную зону своих границ.
По самой Европе "толерантность" уже давно имеет - тот же привкус, что и у нас при совке - не хотите исполнять Законы - домой. Вспомните выселение румынских ром в Париже, или арабов в Лондоне, стены на границе в Венгрии,...
Запреты с ношением женщинами закрытых одёжек, и т.д.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 18 жов, 2020 07:45
Тільки в Америці можуть на повному серйозі обговорювати уже третій день емейл відправлений з v.pozharskyi.UKRAINE@gmail.com
Ща
В путіна емейл
v.putin.russia@gmail.com
А в макрона
e.macron.france@gmail.com
б*** не могли грушники нормальну назву милу підібрати
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:27
Оно, конечно, так.
Но общая политика, когда ВБр полностью открыта для индусов и пакистанцев, Франция - для алжирцев, малийцев(вообще для всей Французской Западной Африки), Бельгия, Нидерланды для их бывших колоний... ничуть не изменилась.
В Швейцарии полно албанцев.
Швеция давным-давно охотно принимает курдов.
И арабские районы, куда полиция боится заходить, вполне себе существуют.
А старая кошелка-комсомолка, которой, к сожалению, принадлежит решающий голос в ЕС, продолжает линию толерантности и мультикультурности.
О том, что творится Штатах, я вообще не говорю.
Нам этого не понять.
У Украины не было колоний , а у РФ нет комплекса перед покоренными народами Сибири, Средней Азии и другими колониями империи.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Нед 18 жов, 2020 13:14
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