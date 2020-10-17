Уже есть решение суда, что Стерненко убийца ?
Нет ? голословное утверждение
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 18 жов, 2020 13:49
Уже есть решение суда, что Стерненко убийца ?
Нет ? голословное утверждение
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 18 жов, 2020 14:06
Re: Політичні дискусії
Ватний Вася всьо?
Не дивився і чесно кажучи хотів, щоб Вася програв.
Того самого бажаю гнусіку.
Вони обидва для мене вмерли.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Нед 18 жов, 2020 14:24
Додано: Нед 18 жов, 2020 14:31
Прапор то ще не патріотизм.
Ні Вася ні Усик не є патріотами України.
Чий Крим?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Нед 18 жов, 2020 14:32
"Украинская" политика
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Нед 18 жов, 2020 14:37
Точно так же, как задавание вопроса "чей Крым?" - не патриотизм. Усик
(и Ломаченко тоже) формирует имидж Украины как великой спортивной страны, поэтому его ответ по Крыму я прощаю (не забывай, что его родня там живет, в какой-то мере они - заложники).
А что Стерненко для Украины сделал? Ну хоть что-нибудь полезное назови! Он даже продукт не создает - типичный иждивенец. В АТО он не был. Где и от кого он защищал/защищает Украину?
Додано: Нед 18 жов, 2020 14:42
Еще при Петре Алексеевиче на товарища заведены дела про крышевание наркоторговли, пытки и похищение человека и что еще. Это всё до того, как товарищ зарезал. Фиговый имидж Украины создаёт, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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