RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6671667266736674

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 13:49

  zРадио написав:Типичный лже-патриот: убить украинца - да, болеть за украинца - нет...

Уже есть решение суда, что Стерненко убийца ?
Нет ? голословное утверждение :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5436
З нами з: 31.08.09
Подякував: 356 раз.
Подякували: 1089 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:06

Re: Політичні дискусії

Ватний Вася всьо? :D
Не дивився і чесно кажучи хотів, щоб Вася програв.
Того самого бажаю гнусіку.
Вони обидва для мене вмерли.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 895
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:24

  unicdima написав:Ватний Вася всьо? :D
Не дивився і чесно кажучи хотів, щоб Вася програв.
Того самого бажаю гнусіку.
Вони обидва для мене вмерли.


Значит вы со Стерненко - два сапога пара. И даже за украинским языком не спрячетесь...

Зображення
Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7802
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:31

  zРадио написав:
  unicdima написав:Ватний Вася всьо? :D
Не дивився і чесно кажучи хотів, щоб Вася програв.
Того самого бажаю гнусіку.
Вони обидва для мене вмерли.


Значит вы со Стерненко - два сапога пара. И даже за украинским языком не спрячетесь...

Прапор то ще не патріотизм.
Ні Вася ні Усик не є патріотами України.
Чий Крим?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 895
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:32

"Украинская" политика :mrgreen:

Зображення

https://t.me/skosoi/2224
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12886
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7258 раз.
Подякували: 3413 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:37

  unicdima написав:Прапор то ще не патріотизм.
Ні Вася ні Усик не є патріотами України.
Чий Крим?


Точно так же, как задавание вопроса "чей Крым?" - не патриотизм. Усик
(и Ломаченко тоже) формирует имидж Украины как великой спортивной страны, поэтому его ответ по Крыму я прощаю (не забывай, что его родня там живет, в какой-то мере они - заложники).

А что Стерненко для Украины сделал? Ну хоть что-нибудь полезное назови! Он даже продукт не создает - типичный иждивенец. В АТО он не был. Где и от кого он защищал/защищает Украину?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7802
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:42

  zРадио написав:А что Стерненко для Украины сделал?


Еще при Петре Алексеевиче на товарища заведены дела про крышевание наркоторговли, пытки и похищение человека и что еще. Это всё до того, как товарищ зарезал. Фиговый имидж Украины создаёт, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18779
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4511 раз.
Подякували: 7226 раз.
 
Профіль
4
22
5
  #<1 ... 6671667266736674
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6541)
18.10.2020 14:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.