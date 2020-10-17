Додано: Нед 18 жов, 2020 16:45

На этот раз украинская сторона не планирует поднимать вопрос компенсации жертвам

"Было бы хорошо, если бы Джо Байден ответил, почему он давил на украинское правительство ради увольнения генерального прокурора (Шокина), и почему расследования, связанные с делами его сына в украинской энергетике фактически остановились"

Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом

Договор на закупку шести бронированных машин между ГП “Укроборонсервис” (дочернее предприятие ГК “Укрспецэкспорт”, входящей в состав Укроборонпрома) и ДочП “Автосборочный завод №2” ПАО “Автомобильная компания “Богдан Моторс” был заключен еще в января 2019 года, то есть предыдущим руководством “Укроборонсервиса”. Сама закупка состоялась вне системы “Прозорро”, а подписанный контракт содержал только ориентировочную стоимость автомобилей”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в 2020 году “Укроборонсервис” реанимировал и выполнил указанный контракт. По условиям договора, после поставки товара, стороны согласовывают окончательную стоимость продукции – на основании расчетно-калькуляционных материалов о фактических затратах

Кратко. 2020-10-18Не исключаю, что в НК действуют некие вооруженные формирования, которые шмаляют в обе стороны, а потом уходят со своих позиций.Петер Сийярто относится к Украине негативно. Поэтому, его риторика неудивительнаС такой формулировкой можно и Власова реабилитироватьSpecial 4Собственно, правда ув том, что контракт действительно от января 2019А вот реанимировали и оплатили этот контракт нынешнее руководство Укроборонпрома