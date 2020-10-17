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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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0
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9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:31

Сегодня ночью в Лас-Вегасе украинец Василий Ломаченко проиграл все свои чемпионские пояса Теофиму Лопесу. И я не могу сказать, что я расстроен этой новостью. Мне где-то жаль Васю и я желаю ему здоровья, но я рад, что Украина потеряла такого чемпиона. Чемпиона, который своими успехами и статусом привлекал внимание всего мира и рассказывал, держа в руках флаг Украины, про братоубийственную войну, про РПЦ и российских спецназовцев, про "мы один народ".

Ломаченко. От героя до ватника.

Когда я сегодня открыл фейсбук в ленте большинство радовались этому проигрышу. Это ненормально, но Вася сам виновен, и большая вина только у его менеджеров, которые разрешили ему публично открывать рот и постить разные ватные ролики. Спортсмены часто не отличаются особым умом, на них легко влиять. Пусть он тяготеет к России и РПЦ, но зачем об это говорить публично в такое время? Большая глупость.
Мне горько от ситуации вокруг Васи. Я за него болею еще с ОИ в Пекине, где он взял золото и кубок Вэла Бартера, это были такие надежды, украинский феномен в боксе и к чему пришел Вася из-за своей глупости? Да, в России за него сейчас болеют, как они говорят "один из немногих правильных украинцев ", но в Украине Вася поддержку потерял.

История с Ломаченко должна стать уроком для всех спортсменов Украины, в том числе и для футболистов, и особенно для их менеджеров и агентов.

Жаль.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:46

  Ukrainian написав:Сегодня ночью в Лас-Вегасе украинец Василий Ломаченко проиграл все свои чемпионские пояса Теофиму Лопесу. И я не могу сказать, что я расстроен этой новостью. Мне где-то жаль Васю и я желаю ему здоровья, но я рад, что Украина потеряла такого чемпиона. Чемпиона, который своими успехами и статусом привлекал внимание всего мира и рассказывал, держа в руках флаг Украины, про братоубийственную войну, про РПЦ и российских спецназовцев, про "мы один народ".

Ломаченко. От героя до ватника.

Когда я сегодня открыл фейсбук в ленте большинство радовались этому проигрышу. Это ненормально, но Вася сам виновен, и большая вина только у его менеджеров, которые разрешили ему публично открывать рот и постить разные ватные ролики. Спортсмены часто не отличаются особым умом, на них легко влиять. Пусть он тяготеет к России и РПЦ, но зачем об это говорить публично в такое время? Большая глупость.
Мне горько от ситуации вокруг Васи. Я за него болею еще с ОИ в Пекине, где он взял золото и кубок Вэла Бартера, это были такие надежды, украинский феномен в боксе и к чему пришел Вася из-за своей глупости? Да, в России за него сейчас болеют, как они говорят "один из немногих правильных украинцев ", но в Украине Вася поддержку потерял.

История с Ломаченко должна стать уроком для всех спортсменов Украины, в том числе и для футболистов, и особенно для их менеджеров и агентов.

Жаль.


Ни одной личности не стоит за ура-патриотическим критиканством Усика и Ломаченко. Ни одной величины. И ты неспроста не подписал авторство этого высера. Потому что его автор - никто! Маленькие люди, не сделавшие для Украины и 10% того, что сделали Усик и Ломаченко, но пытающиеся за счет чужого медийного капитала задешево прорекламировать себя...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:54

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:сделавшие для Украины

Ломаченко навіть своє ім’я на своїй сторінці правильно (як в паспорті) написати не може.
Вата це не хвороба це діагноз. Він думав йому рашка баблом допоможе. Допомогла :lol:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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