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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6673667466756676> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.9 5 43 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 42% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 21% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 19% 8 Всього голосів : 43 Додано: Нед 18 жов, 2020 17:31 Сегодня ночью в Лас-Вегасе украинец Василий Ломаченко проиграл все свои чемпионские пояса Теофиму Лопесу. И я не могу сказать, что я расстроен этой новостью. Мне где-то жаль Васю и я желаю ему здоровья, но я рад, что Украина потеряла такого чемпиона. Чемпиона, который своими успехами и статусом привлекал внимание всего мира и рассказывал, держа в руках флаг Украины, про братоубийственную войну, про РПЦ и российских спецназовцев, про "мы один народ".



Ломаченко. От героя до ватника.



Когда я сегодня открыл фейсбук в ленте большинство радовались этому проигрышу. Это ненормально, но Вася сам виновен, и большая вина только у его менеджеров, которые разрешили ему публично открывать рот и постить разные ватные ролики. Спортсмены часто не отличаются особым умом, на них легко влиять. Пусть он тяготеет к России и РПЦ, но зачем об это говорить публично в такое время? Большая глупость.

Мне горько от ситуации вокруг Васи. Я за него болею еще с ОИ в Пекине, где он взял золото и кубок Вэла Бартера, это были такие надежды, украинский феномен в боксе и к чему пришел Вася из-за своей глупости? Да, в России за него сейчас болеют, как они говорят "один из немногих правильных украинцев ", но в Украине Вася поддержку потерял.



История с Ломаченко должна стать уроком для всех спортсменов Украины, в том числе и для футболистов, и особенно для их менеджеров и агентов.



Жаль. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9130 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 640 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 17:46 Ukrainian написав: Сегодня ночью в Лас-Вегасе украинец Василий Ломаченко проиграл все свои чемпионские пояса Теофиму Лопесу. И я не могу сказать, что я расстроен этой новостью. Мне где-то жаль Васю и я желаю ему здоровья, но я рад, что Украина потеряла такого чемпиона. Чемпиона, который своими успехами и статусом привлекал внимание всего мира и рассказывал, держа в руках флаг Украины, про братоубийственную войну, про РПЦ и российских спецназовцев, про "мы один народ".



Ломаченко. От героя до ватника.



Когда я сегодня открыл фейсбук в ленте большинство радовались этому проигрышу. Это ненормально, но Вася сам виновен, и большая вина только у его менеджеров, которые разрешили ему публично открывать рот и постить разные ватные ролики. Спортсмены часто не отличаются особым умом, на них легко влиять. Пусть он тяготеет к России и РПЦ, но зачем об это говорить публично в такое время? Большая глупость.

Мне горько от ситуации вокруг Васи. Я за него болею еще с ОИ в Пекине, где он взял золото и кубок Вэла Бартера, это были такие надежды, украинский феномен в боксе и к чему пришел Вася из-за своей глупости? Да, в России за него сейчас болеют, как они говорят "один из немногих правильных украинцев ", но в Украине Вася поддержку потерял.



История с Ломаченко должна стать уроком для всех спортсменов Украины, в том числе и для футболистов, и особенно для их менеджеров и агентов.



Жаль. Сегодня ночью в Лас-Вегасе украинец Василий Ломаченко проиграл все свои чемпионские пояса Теофиму Лопесу. И я не могу сказать, что я расстроен этой новостью. Мне где-то жаль Васю и я желаю ему здоровья, но я рад, что Украина потеряла такого чемпиона. Чемпиона, который своими успехами и статусом привлекал внимание всего мира и рассказывал, держа в руках флаг Украины, про братоубийственную войну, про РПЦ и российских спецназовцев, про "мы один народ".Когда я сегодня открыл фейсбук в ленте большинство радовались этому проигрышу. Это ненормально, но Вася сам виновен, и большая вина только у его менеджеров, которые разрешили ему публично открывать рот и постить разные ватные ролики. Спортсмены часто не отличаются особым умом, на них легко влиять. Пусть он тяготеет к России и РПЦ, но зачем об это говорить публично в такое время? Большая глупость.Мне горько от ситуации вокруг Васи. Я за него болею еще с ОИ в Пекине, где он взял золото и кубок Вэла Бартера, это были такие надежды, украинский феномен в боксе и к чему пришел Вася из-за своей глупости? Да, в России за него сейчас болеют, как они говорят "один из немногих правильных украинцев ", но в Украине Вася поддержку потерял.История с Ломаченко должна стать уроком для всех спортсменов Украины, в том числе и для футболистов, и особенно для их менеджеров и агентов.Жаль.



Ни одной личности не стоит за ура-патриотическим критиканством Усика и Ломаченко. Ни одной величины. И ты неспроста не подписал авторство этого высера. Потому что его автор - никто! Маленькие люди, не сделавшие для Украины и 10% того, что сделали Усик и Ломаченко, но пытающиеся за счет чужого медийного капитала задешево прорекламировать себя... Ни одной личности не стоит за ура-патриотическим критиканством Усика и Ломаченко. Ни одной величины. И ты неспроста не подписал авторство этого высера. Потому что его автор - никто! Маленькие люди, не сделавшие для Украины и 10% того, что сделали Усик и Ломаченко, но пытающиеся за счет чужого медийного капитала задешево прорекламировать себя... zРадио

Повідомлень: 7813 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1429 раз. Подякували: 3242 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 17:54 Re: Політичні дискусії zРадио написав: сделавшие для Украины сделавшие для Украины

Ломаченко навіть своє ім’я на своїй сторінці правильно (як в паспорті) написати не може.

Вата це не хвороба це діагноз. Він думав йому рашка баблом допоможе. Допомогла Ломаченко навіть своє ім’я на своїй сторінці правильно (як в паспорті) написати не може.Вата це не хвороба це діагноз. Він думав йому рашка баблом допоможе. Допомогла Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9130 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 640 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 17:58 zРадио написав: Маленькие люди, не сделавшие для Украины и 10% того, что сделали Усик и Ломаченко Маленькие люди, не сделавшие для Украины и 10% того, что сделали Усик и Ломаченко Пару тисяч маленьких людей взяли в руки автомат і захистили Україну...при цьому загинули і ніхто так і не почув їх імен...

Ти ризикнеш стверджувати що кожен з цих пари тисяч, віддавши своє життя зробили для України менше?

Чи ти будеш стверджувати ,що два ватника,тренуючись за податки від моїх продавців - змогли б чогось досягнути ,яки мої продавці (нехай і по копійці) не сплачували в казну податки .які потім йшли на оплату тренерів.стипендії спортсменів,оренду залів....)



Так що - перестань підтримувати все промосковське, або назви себе ватаном...

Труси-хрестик. Пару тисяч маленьких людей взяли в руки автомат і захистили Україну...при цьому загинули і ніхто так і не почув їх імен...Ти ризикнеш стверджувати що кожен з цих пари тисяч, віддавши своє життя зробили для України менше?Чи ти будеш стверджувати ,що два ватника,тренуючись за податки від моїх продавців - змогли б чогось досягнути ,яки мої продавці (нехай і по копійці) не сплачували в казну податки .які потім йшли на оплату тренерів.стипендії спортсменів,оренду залів....)Так що - перестань підтримувати все промосковське, або назви себе ватаном...Труси-хрестик. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23415 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2405 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 18:02 Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9130 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 640 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 18:14 budivelnik написав: Ти ризикнеш стверджувати що кожен з цих пари тисяч, віддавши своє життя зробили для України менше?

Ти ризикнеш стверджувати що кожен з цих пари тисяч, віддавши своє життя зробили для України менше?



Ты сначала рискни заявить, что именно эти люди нападают на Ломаченко и Усика. Мои наблюдения показывают, что нападает на них в первую очередь диванная сотня.



А тем людям, о которых ты говоришь, из числа ВСУ, а не незаконных вооруженных формирований - мой почет и благодарность!



budivelnik написав: Чи ти будеш стверджувати ,що два ватника,тренуючись за податки від моїх продавців - змогли б чогось досягнути ,яки мої продавці (нехай і по копійці) не сплачували в казну податки .які потім йшли на оплату тренерів.стипендії спортсменів,оренду залів....)

Чи ти будеш стверджувати ,що два ватника,тренуючись за податки від моїх продавців - змогли б чогось досягнути ,яки мої продавці (нехай і по копійці) не сплачували в казну податки .які потім йшли на оплату тренерів.стипендії спортсменів,оренду залів....)



Кто их ватниками объявил - ты? Не переоценивай себя и своих единомышленников. Вы - не вся Украина, а просто особо-крикливое меньшинство. Для меня, например, прихожане УПЦ не являются по определению ватниками, хоть я и атеист, считающий православие самым мракобесным и тупым течением христианства Ты сначала рискни заявить, что именно эти люди нападают на Ломаченко и Усика. Мои наблюдения показывают, что нападает на них в первую очередь диванная сотня.А тем людям, о которых ты говоришь, из числа ВСУ, а не незаконных вооруженных формирований - мой почет и благодарность!Кто их ватниками объявил - ты? Не переоценивай себя и своих единомышленников. Вы - не вся Украина, а просто особо-крикливое меньшинство. Для меня, например, прихожане УПЦ не являются по определению ватниками, хоть я и атеист, считающий православие самым мракобесным и тупым течением христианства zРадио

Повідомлень: 7813 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1429 раз. Подякували: 3242 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 18:25 Ukrainian написав: Ломаченко навіть своє ім’я на своїй сторінці правильно (як в паспорті) написати не може.

Ломаченко навіть своє ім’я на своїй сторінці правильно (як в паспорті) написати не може.



Ухахахаха. У разжигателя-порохобота Андрея Полтавы фамилия по паспорту Карпов вообще редкими буквами совпадает с алиасом в соцсетях На какой помойке ты свой аргумент нашел?



Если человека мама с папой назвали Василий, то он - Василий, даже если Фарион против... Ухахахаха. У разжигателя-порохобота Андрея Полтавы фамилия по паспорту Карпов вообще редкими буквами совпадает с алиасом в соцсетяхНа какой помойке ты свой аргумент нашел?Если человека мама с папой назвали Василий, то он - Василий, даже если Фарион против... zРадио

Повідомлень: 7813 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1429 раз. Подякували: 3242 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 18:49 zРадио написав: А тем людям, о которых ты говоришь, из числа ВСУ, а не незаконных вооруженных формирований - мой почет и благодарность! А тем людям, о которых ты говоришь, из числа ВСУ, а не незаконных вооруженных формирований - мой почет и благодарность!

Киевское Ольгино, ты настолько палишься по мелочам, что даже забавно



Ты, типа, атеист, но за православного ватника

Ты, типа, за ВСУ, какое б*** ВСУ в 2014 году ? Но против каких-то мифических вооруженных формирований. Всё, добуквено, как говорит российская пропаганда Киевское Ольгино, ты настолько палишься по мелочам, что даже забавноТы, типа, атеист, но за православного ватникаТы, типа, за ВСУ, какое б*** ВСУ в 2014 году ? Но против каких-то мифических вооруженных формирований. Всё, добуквено, как говорит российская пропаганда "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5449 З нами з: 31.08.09 Подякував: 356 раз. Подякували: 1089 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 18:50 zРадио написав: Ukrainian написав: Ломаченко навіть своє ім’я на своїй сторінці правильно (як в паспорті) написати не може.

Ломаченко навіть своє ім’я на своїй сторінці правильно (як в паспорті) написати не може.



Ухахахаха. У разжигателя-порохобота Андрея Полтавы фамилия по паспорту Карпов вообще редкими буквами совпадает с алиасом в соцсетях На какой помойке ты свой аргумент нашел?



Если человека мама с папой назвали Василий, то он - Василий, даже если Фарион против... Ухахахаха. У разжигателя-порохобота Андрея Полтавы фамилия по паспорту Карпов вообще редкими буквами совпадает с алиасом в соцсетяхНа какой помойке ты свой аргумент нашел?Если человека мама с папой назвали Василий, то он - Василий, даже если Фарион против...

На всіх офіційних паперах ім’я пишеться так як написано в паспорті а не так як мама називає

Я впевнений що у ломаченка є офіційний паспорт України для виїзду за кордон, а там ім’я написано не так як мама називає.

«Захотел отличатся»



Ба

Навіть Київ все більше іноземних видань починають писати вірно На всіх офіційних паперах ім’я пишеться так як написано в паспорті а не так як мама називаєЯ впевнений що у ломаченка є офіційний паспорт України для виїзду за кордон, а там ім’я написано не так як мама називає.«Захотел отличатся»БаНавіть Київ все більше іноземних видань починають писати вірно Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 18 жов, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9130 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 640 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 18:51 zРадио написав: Ukrainian написав: Ломаченко навіть своє ім’я на своїй сторінці правильно (як в паспорті) написати не може.

Ломаченко навіть своє ім’я на своїй сторінці правильно (як в паспорті) написати не може.



Ухахахаха. У разжигателя-порохобота Андрея Полтавы фамилия по паспорту Карпов вообще редкими буквами совпадает с алиасом в соцсетях На какой помойке ты свой аргумент нашел?



Если человека мама с папой назвали Василий, то он - Василий, даже если Фарион против... Ухахахаха. У разжигателя-порохобота Андрея Полтавы фамилия по паспорту Карпов вообще редкими буквами совпадает с алиасом в соцсетяхНа какой помойке ты свой аргумент нашел?Если человека мама с папой назвали Василий, то он - Василий, даже если Фарион против...

Отлично, у ваты подгорает. Если доколупался, что Андрей Полтава, оказывается Карпов

Но и эпитет не забыл приложить - разжигатель



Будёновку сними Отлично, у ваты подгорает. Если доколупался, что Андрей Полтава, оказывается КарповНо и эпитет не забыл приложить - разжигательБудёновку сними "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5449 З нами з: 31.08.09 Подякував: 356 раз. Подякували: 1089 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6673667466756676> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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