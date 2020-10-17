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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:31
Сегодня ночью в Лас-Вегасе украинец Василий Ломаченко проиграл все свои чемпионские пояса Теофиму Лопесу. И я не могу сказать, что я расстроен этой новостью. Мне где-то жаль Васю и я желаю ему здоровья, но я рад, что Украина потеряла такого чемпиона. Чемпиона, который своими успехами и статусом привлекал внимание всего мира и рассказывал, держа в руках флаг Украины, про братоубийственную войну, про РПЦ и российских спецназовцев, про "мы один народ".
Ломаченко. От героя до ватника.
Когда я сегодня открыл фейсбук в ленте большинство радовались этому проигрышу. Это ненормально, но Вася сам виновен, и большая вина только у его менеджеров, которые разрешили ему публично открывать рот и постить разные ватные ролики. Спортсмены часто не отличаются особым умом, на них легко влиять. Пусть он тяготеет к России и РПЦ, но зачем об это говорить публично в такое время? Большая глупость.
Мне горько от ситуации вокруг Васи. Я за него болею еще с ОИ в Пекине, где он взял золото и кубок Вэла Бартера, это были такие надежды, украинский феномен в боксе и к чему пришел Вася из-за своей глупости? Да, в России за него сейчас болеют, как они говорят "один из немногих правильных украинцев ", но в Украине Вася поддержку потерял.
История с Ломаченко должна стать уроком для всех спортсменов Украины, в том числе и для футболистов, и особенно для их менеджеров и агентов.
Жаль.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 18 жов, 2020 17:46
Ukrainian написав:
Сегодня ночью в Лас-Вегасе украинец Василий Ломаченко проиграл все свои чемпионские пояса Теофиму Лопесу. И я не могу сказать, что я расстроен этой новостью. Мне где-то жаль Васю и я желаю ему здоровья, но я рад, что Украина потеряла такого чемпиона. Чемпиона, который своими успехами и статусом привлекал внимание всего мира и рассказывал, держа в руках флаг Украины, про братоубийственную войну, про РПЦ и российских спецназовцев, про "мы один народ".Ломаченко. От героя до ватника.
Когда я сегодня открыл фейсбук в ленте большинство радовались этому проигрышу. Это ненормально, но Вася сам виновен, и большая вина только у его менеджеров, которые разрешили ему публично открывать рот и постить разные ватные ролики. Спортсмены часто не отличаются особым умом, на них легко влиять. Пусть он тяготеет к России и РПЦ, но зачем об это говорить публично в такое время? Большая глупость.
Мне горько от ситуации вокруг Васи. Я за него болею еще с ОИ в Пекине, где он взял золото и кубок Вэла Бартера, это были такие надежды, украинский феномен в боксе и к чему пришел Вася из-за своей глупости? Да, в России за него сейчас болеют, как они говорят "один из немногих правильных украинцев ", но в Украине Вася поддержку потерял.
История с Ломаченко должна стать уроком для всех спортсменов Украины, в том числе и для футболистов, и особенно для их менеджеров и агентов.
Жаль.
Ни одной личности не стоит за ура-патриотическим критиканством Усика и Ломаченко. Ни одной величины. И ты неспроста не подписал авторство этого высера. Потому что его автор - никто! Маленькие люди, не сделавшие для Украины и 10% того, что сделали Усик и Ломаченко, но пытающиеся за счет чужого медийного капитала задешево прорекламировать себя...
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Додано: Нед 18 жов, 2020 17:54
zРадио написав:
сделавшие для Украины
Ломаченко навіть своє ім’я на своїй сторінці правильно (як в паспорті) написати не може.
Вата це не хвороба це діагноз. Він думав йому рашка баблом допоможе. Допомогла
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 18 жов, 2020 17:58
zРадио написав:
Маленькие люди, не сделавшие для Украины и 10% того, что сделали Усик и Ломаченко
Пару тисяч маленьких людей взяли в руки автомат і захистили Україну...при цьому загинули і ніхто так і не почув їх імен...
Ти ризикнеш стверджувати що кожен з цих пари тисяч, віддавши своє життя зробили для України менше?
Чи ти будеш стверджувати ,що два ватника,тренуючись за податки від моїх продавців - змогли б чогось досягнути ,яки мої продавці (нехай і по копійці) не сплачували в казну податки .які потім йшли на оплату тренерів.стипендії спортсменів,оренду залів....)
Так що - перестань підтримувати все промосковське, або назви себе ватаном...
Труси-хрестик.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:02
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:14
budivelnik написав:
Ти ризикнеш стверджувати що кожен з цих пари тисяч, віддавши своє життя зробили для України менше?
Ты сначала рискни заявить, что именно эти люди нападают на Ломаченко и Усика. Мои наблюдения показывают, что нападает на них в первую очередь диванная сотня.
А тем людям, о которых ты говоришь, из числа ВСУ, а не незаконных вооруженных формирований - мой почет и благодарность!
budivelnik написав:
Чи ти будеш стверджувати ,що два ватника,тренуючись за податки від моїх продавців - змогли б чогось досягнути ,яки мої продавці (нехай і по копійці) не сплачували в казну податки .які потім йшли на оплату тренерів.стипендії спортсменів,оренду залів....)
Кто их ватниками объявил - ты? Не переоценивай себя и своих единомышленников. Вы - не вся Украина, а просто особо-крикливое меньшинство. Для меня, например, прихожане УПЦ не являются по определению ватниками, хоть я и атеист, считающий православие самым мракобесным и тупым течением христианства
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:25
Ukrainian написав:
Ломаченко навіть своє ім’я на своїй сторінці правильно (як в паспорті) написати не може.
Ухахахаха. У разжигателя-порохобота Андрея Полтавы фамилия по паспорту Карпов вообще редкими буквами совпадает с алиасом в соцсетях
На какой помойке ты свой аргумент нашел?
Если человека мама с папой назвали Василий, то он - Василий, даже если Фарион против...
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:49
zРадио написав:
А тем людям, о которых ты говоришь, из числа ВСУ, а не незаконных вооруженных формирований - мой почет и благодарность!
Киевское Ольгино, ты настолько палишься по мелочам, что даже забавно
Ты, типа, атеист, но за православного ватника
Ты, типа, за ВСУ, какое б*** ВСУ в 2014 году ? Но против каких-то мифических вооруженных формирований. Всё, добуквено, как говорит российская пропаганда
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:50
zРадио написав: Ukrainian написав:
Ломаченко навіть своє ім’я на своїй сторінці правильно (як в паспорті) написати не може.
Ухахахаха. У разжигателя-порохобота Андрея Полтавы фамилия по паспорту Карпов вообще редкими буквами совпадает с алиасом в соцсетях
На какой помойке ты свой аргумент нашел?
Если человека мама с папой назвали Василий, то он - Василий, даже если Фарион против...
На всіх офіційних паперах ім’я пишеться так як написано в паспорті а не так як мама називає
Я впевнений що у ломаченка є офіційний паспорт України для виїзду за кордон, а там ім’я написано не так як мама називає.
«Захотел отличатся»
Ба
Навіть Київ все більше іноземних видань починають писати вірно
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Нед 18 жов, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:51
zРадио написав: Ukrainian написав:
Ломаченко навіть своє ім’я на своїй сторінці правильно (як в паспорті) написати не може.
Ухахахаха. У разжигателя-порохобота Андрея Полтавы фамилия по паспорту Карпов вообще редкими буквами совпадает с алиасом в соцсетях
На какой помойке ты свой аргумент нашел?
Если человека мама с папой назвали Василий, то он - Василий, даже если Фарион против...
Отлично, у ваты подгорает. Если доколупался, что Андрей Полтава, оказывается Карпов
Но и эпитет не забыл приложить - разжигатель
Будёновку сними
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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