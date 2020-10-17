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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6673667466756676

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:54

  Ukrainian написав: На всіх офіційних паперах ім’я пишеться так як написано в паспорті а не так як мама називає :lol:
Я впевнений що у ломаченка є офіційний паспорт України для виїзду за кордон, а там ім’я написано не так як мама називає.
«Захотел отличатся»

Ба
Навіть Київ все більше іноземних видань починають писати вірно


Продолжаешь пороть чушь! В паспорте у Билла Клинтона - Уильям. А подписывает он себя сам и его ДАЖЕ как президента государства - Билл. И чего?

Не шкварься и признай уже, что аргумент ничтожный
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 18 жов, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:56

Re: Політичні дискусії

В Слуге народа заявили, что у опроса Зеленского будут политические последствия
"Мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса люди", – сказал депутат фракции Слуга народа Александр Качура

Как я и писал ранее, этот опрос - популизм и наебалово
Нарисуют результаты и будут ими размахивать.
А это полная дупа
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:00

  zРадио написав:
  Ukrainian написав: На всіх офіційних паперах ім’я пишеться так як написано в паспорті а не так як мама називає :lol:
Я впевнений що у ломаченка є офіційний паспорт України для виїзду за кордон, а там ім’я написано не так як мама називає.
«Захотел отличатся»

Ба
Навіть Київ все більше іноземних видань починають писати вірно


Продолжаешь пороть чушь! В паспорте у Билла Бейтса - Уильям. А подписывает он себя сам и его ДАЖЕ как президента государства - Билл. И чего?

Не шкварься и признай уже, что аргумент ничтожный

Ти бачив паспорт? :lol:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:01

  pesikot написав:
  zРадио написав:А тем людям, о которых ты говоришь, из числа ВСУ, а не незаконных вооруженных формирований - мой почет и благодарность!

Киевское Ольгино, ты настолько палишься по мелочам, что даже забавно :)

Ты, типа, атеист, но за православного ватника
Ты, типа, за ВСУ, какое б*** ВСУ в 2014 году ? Но против каких-то мифических вооруженных формирований. Всё, добуквено, как говорит российская пропаганда


Политинформатор, людям свойственно думать своими головами! Поэтому под модель порохобота большинство не причешешь! Православные, знаешь ли, бывают и неватниками. Среди православных есть и радикальные националисты. И ватники бывают атеистами. А бывают даже ватники-исламисты, ватники-буддисты... Читай книги, а не методички, и будешь выглядеть не так глупо!
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 18 жов, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:02

Re: Політичні дискусії

"Наказать" виновных в трагедии в Одессе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:07

  Ukrainian написав: Ти бачив паспорт? :lol:


На - узбагойся )

https://www.whitehouse.gov/about-the-wh ... j-clinton/
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:08

Re: Політичні дискусії

В Донецке поставили памятник Мотороле

"Гражданская война". Гражданину России установлен памятник
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:11

  zРадио написав:
  Ukrainian написав: Ти бачив паспорт? :lol:


На - узбагойся )

https://www.whitehouse.gov/about-the-wh ... j-clinton/

Дивно порівнювати коротку форму написання
До написання ім’я іншою мовою. Не знаходиш?
Вася він же чомусь не написав :lol:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:20

Не расписываюсь за всех, но думаю, что на международных соревнованиях всегда надо болеть за спортсменов, которые подняв украинский флаг выходят на соревнование.
Не важно кто выходит и что он думает, и как его фамилия Ломаченко, Стерненко, Порошенко, Медведчук, Бойко, Билецкий, Фарион, Зеленский или Тягнибок, по фиг кто, но болеть за победу мексиканского флага над украинским выглядит маразматично.
Можно еще дойти до маразма, когда на Олимпиаде в командном зачете при подсчёте командного места по количеству медалей болеть за то, чтобы Украина получила половину возможных медалей, поскольку вторая половина спортсменов не нравится.
На внутренних соревнования можно болеть по выбору, то ли Динамо Киев, то ли за Карпаты, то ли за Шахтер, дело вкуса, но на международных соревнованиях извините.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:24

  freeze написав:но болеть за победу мексиканского флага над украинским выглядит маразматично.

Интересно, а за кого бы болели самопровозглашённые "патриоты", если бы Ломаченко бился с россиянином? :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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