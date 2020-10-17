Додано: Нед 18 жов, 2020 19:20

Не расписываюсь за всех, но думаю, что на международных соревнованиях всегда надо болеть за спортсменов, которые подняв украинский флаг выходят на соревнование.

Не важно кто выходит и что он думает, и как его фамилия Ломаченко, Стерненко, Порошенко, Медведчук, Бойко, Билецкий, Фарион, Зеленский или Тягнибок, по фиг кто, но болеть за победу мексиканского флага над украинским выглядит маразматично.

Можно еще дойти до маразма, когда на Олимпиаде в командном зачете при подсчёте командного места по количеству медалей болеть за то, чтобы Украина получила половину возможных медалей, поскольку вторая половина спортсменов не нравится.

На внутренних соревнования можно болеть по выбору, то ли Динамо Киев, то ли за Карпаты, то ли за Шахтер, дело вкуса, но на международных соревнованиях извините.

Не читаю Будивельника, пустая трата времени