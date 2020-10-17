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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:59

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Поэтому русские имена являются для нас такими же родными,

Як і російські снаряди та міни.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:07

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Поэтому русские имена являются для нас такими же родными,

Як і російські снаряди та міни.


Ну да, ну да, изменение имен на украинский лад - это достойный ответ на снаряды и мины.

Почему то американцы давали англичанам отпор на поле боя, а не отказывались от английского языка и английских имен. Смею предположить, что это именно то, чем патриотизм отличается от ура-патриотизма...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:08

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:но болеть за победу мексиканского флага над украинским выглядит маразматично.

Интересно, а за кого бы болели самопровозглашённые "патриоты", если бы Ломаченко бился с россиянином? :)

Ви що, здуріли?
Хіба Василь може битися проти "ввічливого""брата" з "одного народу"? :shock:
Чи я щось пропустив,"референдум" відбувся і народу вже продають канабіс легально і без обмежень? :roll:
:D
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:12

  Кармелюк написав:
  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:но болеть за победу мексиканского флага над украинским выглядит маразматично.

Интересно, а за кого бы болели самопровозглашённые "патриоты", если бы Ломаченко бился с россиянином? :)

Ви що, здуріли?
Хіба Василь може битися проти "ввічливого""брата" з "одного народу"? :shock:
Чи я щось пропустив,"референдум" відбувся і народу вже продають канабіс легально і без обмежень? :roll:
:D

Вам видимо уже продают.
Украинские боксёры не выходили на ринг против российских? И что же им мешало?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:21

  Вкладчик1234 написав:
  Кармелюк написав:Ви що, здуріли?
Хіба Василь може битися проти "ввічливого""брата" з "одного народу"? :shock:
Чи я щось пропустив,"референдум" відбувся і народу вже продають канабіс легально і без обмежень? :roll:
:D

Вам видимо уже продают.
Украинские боксёры не выходили на ринг против российских? И что же им мешало?

Ви знаєте, що таке жарт? :D
Розвійте мої сумніви, бо мені видалося, що ні...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:22

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Поэтому русские имена являются для нас такими же родными,

Як і російські снаряди та міни.


Ну да, ну да, изменение имен на украинский лад - это достойный ответ на снаряды и мины.

Почему то американцы давали англичанам отпор на поле боя, а не отказывались от английского языка и английских имен. Смею предположить, что это именно то, чем патриотизм отличается от ура-патриотизма...

Порівняв англійську - мову бізнесу, науки та технологій до вимираючого «языка» яким спілкується все менше і менше населення світу.
Американці та британці союзники в тому числі ключові партнери по НАТО. А що було багато століть тому назад зараз впливу на їх стосунки не має.
Раша ж снаряди та міни зараз постачає та використовує їх для вбивства українців.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:22

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Почему то американцы давали англичанам отпор на поле боя, а не отказывались от английского языка и английских имен. Смею предположить, что это именно то, чем патриотизм отличается от ура-патриотизма...

Ну звісно, рашисти сплять і бачать, як асимілюють всі нацменшини. Українців не вдалося, в Україні, то хоч Білорусь хочуть зробити російськомовною.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:23

  Кармелюк написав:Ви знаєте, що таке жарт?
Розвійте мої сумніви, бо мені видалося, що ні...

Это был слишком тонкий сарказм :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:26

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:
  Ukrainian написав:Ломаченко навіть своє ім’я на своїй сторінці правильно (як в паспорті) написати не може.


Ухахахаха. У разжигателя-порохобота Андрея Полтавы фамилия по паспорту Карпов вообще редкими буквами совпадает с алиасом в соцсетях :mrgreen: На какой помойке ты свой аргумент нашел?

Если человека мама с папой назвали Василий, то он - Василий, даже если Фарион против...

На всіх офіційних паперах ім’я пишеться так як написано в паспорті а не так як мама називає :lol:
Я впевнений що у ломаченка є офіційний паспорт України для виїзду за кордон, а там ім’я написано не так як мама називає.
«Захотел отличатся»

А якщо людину англомовні батьки назвали Джорджем, то його в українському паспорті примусово запишуть Юрієм?
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:28

  Кармелюк написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Кармелюк написав:Ви що, здуріли?
Хіба Василь може битися проти "ввічливого""брата" з "одного народу"? :shock:
Чи я щось пропустив,"референдум" відбувся і народу вже продають канабіс легально і без обмежень? :roll:
:D

Вам видимо уже продают.
Украинские боксёры не выходили на ринг против российских? И что же им мешало?

Ви знаєте, що таке жарт? :D
Розвійте мої сумніви, бо мені видалося, що ні...

Усік лише в 2018 році бився з росіянином Гасієвим. І переміг
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