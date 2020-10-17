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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6676667766786679

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
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1
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2%
1
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42%
18
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0
0
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0
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0
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21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:30

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Поэтому русские имена являются для нас такими же родными,

Як і російські снаряди та міни.


Ну да, ну да, изменение имен на украинский лад - это достойный ответ на снаряды и мины.

Почему то американцы давали англичанам отпор на поле боя, а не отказывались от английского языка и английских имен. Смею предположить, что это именно то, чем патриотизм отличается от ура-патриотизма...

Просто цікаво: а американці від англійської на користь якої мови могли б відмовитися?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:49

  Ukrainian написав: Порівняв англійську - мову бізнесу, науки та технологій до вимираючого «языка» яким спілкується все менше і менше населення світу.
Американці та британці союзники в тому числі ключові партнери по НАТО. А що було багато століть тому назад зараз впливу на їх стосунки не має.
Раша ж снаряди та міни зараз постачає та використовує їх для вбивства українців.


Снова лужа. Не знаешь историю - просто не лезь! Во времена войны за независимость США (1775-1783 гг) английский еще не был ни языком науки, ни языком бизнеса, ни языком технологий. А сама Британия, кроме собственного альбиона, владела аж 13-ю американскими колониями (штатами, как на сегодня принято говорить). Международным английский стал за век мирового доминирования Британской империи с 1815-го по 1914-й.

А какими "союзниками" были британские британцы американским в преддверии начала и во время войны - можно только догадываться. Шутки про "адиннарот" ну просто идеально подошли бы...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:52

  lapay написав:
  zРадио написав:Почему то американцы давали англичанам отпор на поле боя, а не отказывались от английского языка и английских имен. Смею предположить, что это именно то, чем патриотизм отличается от ура-патриотизма...

Ну звісно, рашисти сплять і бачать, як асимілюють всі нацменшини. Українців не вдалося, в Україні, то хоч Білорусь хочуть зробити російськомовною.


У тебя комплекс неполноценности, дружище. Ты бы для начала разобрался, кто кого исторически ассимилировал - кто дал начало русскому языку, культуре и государству!
zРадио
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