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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6676667766786679 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.9 5 43 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 42% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 21% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 19% 8 Всього голосів : 43 Додано: Нед 18 жов, 2020 20:30 zРадио написав: Ukrainian написав: zРадио написав: Поэтому русские имена являются для нас такими же родными, Поэтому русские имена являются для нас такими же родными,

Як і російські снаряди та міни. Як і російські снаряди та міни.



Ну да, ну да, изменение имен на украинский лад - это достойный ответ на снаряды и мины.



Почему то американцы давали англичанам отпор на поле боя, а не отказывались от английского языка и английских имен. Смею предположить, что это именно то, чем патриотизм отличается от ура-патриотизма... Ну да, ну да, изменение имен на украинский лад - это достойный ответ на снаряды и мины.Почему то американцы давали англичанам отпор на поле боя, а не отказывались от английского языка и английских имен. Смею предположить, что это именно то, чем патриотизм отличается от ура-патриотизма...

Просто цікаво: а американці від англійської на користь якої мови могли б відмовитися? Просто цікаво: а американці від англійської на користь якої мови могли б відмовитися? Кармелюк 1

Повідомлень: 694 З нами з: 26.08.12 Подякував: 221 раз. Подякували: 311 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 20:49 Ukrainian написав: Порівняв англійську - мову бізнесу, науки та технологій до вимираючого «языка» яким спілкується все менше і менше населення світу.

Американці та британці союзники в тому числі ключові партнери по НАТО. А що було багато століть тому назад зараз впливу на їх стосунки не має.

Раша ж снаряди та міни зараз постачає та використовує їх для вбивства українців. Порівняв англійську - мову бізнесу, науки та технологій до вимираючого «языка» яким спілкується все менше і менше населення світу.Американці та британці союзники в тому числі ключові партнери по НАТО. А що було багато століть тому назад зараз впливу на їх стосунки не має.Раша ж снаряди та міни зараз постачає та використовує їх для вбивства українців.



Снова лужа. Не знаешь историю - просто не лезь! Во времена войны за независимость США (1775-1783 гг) английский еще не был ни языком науки, ни языком бизнеса, ни языком технологий. А сама Британия, кроме собственного альбиона, владела аж 13-ю американскими колониями (штатами, как на сегодня принято говорить). Международным английский стал за век мирового доминирования Британской империи с 1815-го по 1914-й.



А какими "союзниками" были британские британцы американским в преддверии начала и во время войны - можно только догадываться. Шутки про "адиннарот" ну просто идеально подошли бы... Снова лужа. Не знаешь историю - просто не лезь! Во времена войны за независимость США (1775-1783 гг) английский еще не был ни языком науки, ни языком бизнеса, ни языком технологий. А сама Британия, кроме собственного альбиона, владела аж 13-ю американскими колониями (штатами, как на сегодня принято говорить). Международным английский стал за век мирового доминирования Британской империи с 1815-го по 1914-й.А какими "союзниками" были британские британцы американским в преддверии начала и во время войны - можно только догадываться. Шутки про "адиннарот" ну просто идеально подошли бы... zРадио

Повідомлень: 7820 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1429 раз. Подякували: 3243 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 20:52 lapay написав: zРадио написав: Почему то американцы давали англичанам отпор на поле боя, а не отказывались от английского языка и английских имен. Смею предположить, что это именно то, чем патриотизм отличается от ура-патриотизма... Почему то американцы давали англичанам отпор на поле боя, а не отказывались от английского языка и английских имен. Смею предположить, что это именно то, чем патриотизм отличается от ура-патриотизма...

Ну звісно, рашисти сплять і бачать, як асимілюють всі нацменшини. Українців не вдалося, в Україні, то хоч Білорусь хочуть зробити російськомовною. Ну звісно, рашисти сплять і бачать, як асимілюють всі нацменшини. Українців не вдалося, в Україні, то хоч Білорусь хочуть зробити російськомовною.



У тебя комплекс неполноценности, дружище. Ты бы для начала разобрался, кто кого исторически ассимилировал - кто дал начало русскому языку, культуре и государству! У тебя комплекс неполноценности, дружище. Ты бы для начала разобрался, кто кого исторически ассимилировал - кто дал начало русскому языку, культуре и государству! zРадио

Повідомлень: 7820 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1429 раз. Подякували: 3243 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6676667766786679 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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