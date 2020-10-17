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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 18 жов, 2020 20:30
zРадио написав: Ukrainian написав: zРадио написав:
Поэтому русские имена являются для нас такими же родными,
Як і російські снаряди та міни.
Ну да, ну да, изменение имен на украинский лад - это достойный ответ на снаряды и мины.
Почему то американцы давали англичанам отпор на поле боя, а не отказывались от английского языка и английских имен. Смею предположить, что это именно то, чем патриотизм отличается от ура-патриотизма...
Просто цікаво: а американці від англійської на користь якої мови могли б відмовитися?
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:49
Ukrainian написав:
Порівняв англійську - мову бізнесу, науки та технологій до вимираючого «языка» яким спілкується все менше і менше населення світу.
Американці та британці союзники в тому числі ключові партнери по НАТО. А що було багато століть тому назад зараз впливу на їх стосунки не має.
Раша ж снаряди та міни зараз постачає та використовує їх для вбивства українців.
Снова лужа. Не знаешь историю - просто не лезь! Во времена войны за независимость США (1775-1783 гг) английский еще не был ни языком науки, ни языком бизнеса, ни языком технологий. А сама Британия, кроме собственного альбиона, владела аж 13-ю американскими колониями (штатами, как на сегодня принято говорить). Международным английский стал за век мирового доминирования Британской империи с 1815-го по 1914-й.
А какими "союзниками" были британские британцы американским в преддверии начала и во время войны - можно только догадываться. Шутки про "адиннарот" ну просто идеально подошли бы...
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:52
lapay написав: zРадио написав:
Почему то американцы давали англичанам отпор на поле боя, а не отказывались от английского языка и английских имен. Смею предположить, что это именно то, чем патриотизм отличается от ура-патриотизма...
Ну звісно, рашисти сплять і бачать, як асимілюють всі нацменшини. Українців не вдалося, в Україні, то хоч Білорусь хочуть зробити російськомовною.
У тебя комплекс неполноценности, дружище. Ты бы для начала разобрался, кто кого исторически ассимилировал - кто дал начало русскому языку, культуре и государству!
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