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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 18 жов, 2020 20:30
zРадио написав: Ukrainian написав: zРадио написав:
Поэтому русские имена являются для нас такими же родными,
Як і російські снаряди та міни.
Ну да, ну да, изменение имен на украинский лад - это достойный ответ на снаряды и мины.
Почему то американцы давали англичанам отпор на поле боя, а не отказывались от английского языка и английских имен. Смею предположить, что это именно то, чем патриотизм отличается от ура-патриотизма...
Просто цікаво: а американці від англійської на користь якої мови могли б відмовитися?
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:49
Ukrainian написав:
Порівняв англійську - мову бізнесу, науки та технологій до вимираючого «языка» яким спілкується все менше і менше населення світу.
Американці та британці союзники в тому числі ключові партнери по НАТО. А що було багато століть тому назад зараз впливу на їх стосунки не має.
Раша ж снаряди та міни зараз постачає та використовує їх для вбивства українців.
Снова лужа. Не знаешь историю - просто не лезь! Во времена войны за независимость США (1775-1783 гг) английский еще не был ни языком науки, ни языком бизнеса, ни языком технологий. А сама Британия, кроме собственного альбиона, владела аж 13-ю американскими колониями (штатами, как на сегодня принято говорить). Международным английский стал за век мирового доминирования Британской империи с 1815-го по 1914-й.
А какими "союзниками" были британские британцы американским в преддверии начала и во время войны - можно только догадываться. Шутки про "адиннарот" ну просто идеально подошли бы...
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:52
lapay написав: zРадио написав:
Почему то американцы давали англичанам отпор на поле боя, а не отказывались от английского языка и английских имен. Смею предположить, что это именно то, чем патриотизм отличается от ура-патриотизма...
Ну звісно, рашисти сплять і бачать, як асимілюють всі нацменшини. Українців не вдалося, в Україні, то хоч Білорусь хочуть зробити російськомовною.
У тебя комплекс неполноценности, дружище. Ты бы для начала разобрался, кто кого исторически ассимилировал - кто дал начало русскому языку, культуре и государству!
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Додано: Нед 18 жов, 2020 21:09
zРадио написав:
У тебя комплекс неполноценности, дружище. Ты бы для начала разобрался, кто кого исторически ассимилировал - кто дал начало русскому языку, культуре и государству!
Мені не треба казок про походження російської чи української мови. Мені потрібна дерусифікація України і, бажано, РФ. Тоді все буде ОК.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 21:11
Ukrainian написав: zРадио написав:
Поэтому русские имена являются для нас такими же родными,
Як і російські снаряди та міни.
Просто цікаво: а американці від англійської на користь якої мови могли б відмовитися?
В них є свій варіант англійської. Наприклад, осінь англійці називають autumn, а американці fall. Могли би якусь кількість англійських слів поміняти наприклад на французькі, німецькі чи ще якість, і оголосити, що в них тепер власна американська мова. До речі, сербська і хорватська майже не відрізняються, не говорячи вже про сербську і чорногорську.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 21:24
zРадио написав:
английский еще не был ни языком науки, ни языком бизнеса, ни языком технологий.
А який був?
В той період фунт був як зараз американський долар і англійська мова широко в користувалась на рівні з іспанкою португальською та французькою
Навіть російська еліта на той час брезгувала російскою мовою відаючи перевагу французькій
А ти не брезгуєш?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 18 жов, 2020 21:28
lapay написав: zРадио написав:
У тебя комплекс неполноценности, дружище. Ты бы для начала разобрался, кто кого исторически ассимилировал - кто дал начало русскому языку, культуре и государству!
Мені не треба казок про походження російської чи української мови. Мені потрібна дерусифікація України і, бажано, РФ. Тоді все буде ОК.
Да мало ли что тебе
нужно. Не путай себя с Украиной. Дерусифицировать можно (и нужно) то, что насильно русифицировалось - Полтава, Черкассы и Житомир. А как ты собрался дерусифицировать Одессу, Днепр и Харьков - исторически русскоговорящее население? Силой? Так это им не понравится примерно так же, как не понравилась украиноязычным русификация. За последствия ответственность на себя берешь? Судя по Донбассу - нет...
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Додано: Нед 18 жов, 2020 21:39
Клин - клином вышибается.
Единственный путь бить тем же концом.
Новый "Майдан" - будет ооочччень нехороший.
Поэтому оперируя оплаченным "бабушкой" опросом - тотально вычёркивать все вопросы и указывать "Импичмент"
, с голосом за:
Смешко в Президенты.
Яроша в премьеры.(жаль, что ему не довелось иметь практику переговоров на международном уровне - я о Минске)
При чём довести это до каждой бабушки в сёлах, а так же официально оглашать результат на каждом этапе.
- Альтерантивы увы уже нет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 21:39
zРадио написав:
А как ты собрался дерусифицировать Одессу, Днепр и Харьков - исторически русскоговорящее население?
Так само як їх в свій час русифікували
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 18 жов, 2020 21:39
Кармелюк написав:
Просто цікаво: а американці від англійської на користь якої мови могли б відмовитися?
Когда создавался новый Израиль, взяли абсолютно неизвестный большинству переселенцев - иврит.
В конце концов в знак к уважению к коренному населению были языки индейцев - сиу, апачи, было бы желание. Но решили строить государство не на базе независимых языков, а на базе ценностей другого порядка. Как видим, выбор был правильный.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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