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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
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1
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2%
1
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42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:42

  Kudrjavuy написав:Смешко в Президенты.
Яроша в премьеры

А Пальчевского и Гордона куда?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:46

  Вкладчик1234 написав:
  Kudrjavuy написав:Смешко в Президенты.
Яроша в премьеры

А Пальчевского и Гордона куда?


Кудрявого быстро по губам нашлёпает посольство США - Ярош типичный ярый антиглобалист, не разрешат такого.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:49

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Kudrjavuy написав:Смешко в Президенты.
Яроша в премьеры

А Пальчевского и Гордона куда?


Кудрявого быстро по губам нашлёпает посольство США - Ярош типичный ярый антиглобалист, не разрешат такого.

Я прикольнулся :)
Вы всерьез подумали, что я этих фриков вижу на любой гос. должности?
Да тысячи их!
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 22:00

Если что, мне одинаково противны как полярно-противоположные условные яроши-билецкие-тягныбоки и рабиновичи-медведчуки,
так и "центристы-универсалы" типа смешко, пальчевского или альоши гончаренка.
В каждую категорию можно записать сотни фамилий, но суть Вы поняли
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 22:12

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А как ты собрался дерусифицировать Одессу, Днепр и Харьков - исторически русскоговорящее население? Силой?

Та ні - вмовляннями. :)
Бачив, який хай підняла вчителька малювання? Хоч вона виступала не проти української мови, а проти тону дівчинки. Чим далі, тим більше буде толерантності до української мови, тим частіше онуки будуть розмовляти українською і правнуки забувати російську.
Процеси асиміляції йдуть повільно, але йдуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 22:23

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Kudrjavuy написав:Смешко в Президенты.
Яроша в премьеры

А Пальчевского и Гордона куда?


Кудрявого быстро по губам нашлёпает посольство США - Ярош типичный ярый антиглобалист, не разрешат такого.

Трампа - можно то же "антиглобалистом" назвать, но причина в ином.
С карантином все страны стали - "антиглобалисткими" - это условие выживания!
Так, что сейчас единый "политический момент".

Использовать необходимо все методы и весь инструментарий для сохранения Украины.

Не только, как территории - а как развитого Государства, с развалом и ликвидацией чего успешно справились шуты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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