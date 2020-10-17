А Пальчевского и Гордона куда?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 18 жов, 2020 21:42
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Нед 18 жов, 2020 21:46
Кудрявого быстро по губам нашлёпает посольство США - Ярош типичный ярый антиглобалист, не разрешат такого.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 18 жов, 2020 21:49
Я прикольнулся
Вы всерьез подумали, что я этих фриков вижу на любой гос. должности?
Да тысячи их!
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Нед 18 жов, 2020 22:00
Если что, мне одинаково противны как полярно-противоположные условные яроши-билецкие-тягныбоки и рабиновичи-медведчуки,
так и "центристы-универсалы" типа смешко, пальчевского или альоши гончаренка.
В каждую категорию можно записать сотни фамилий, но суть Вы поняли
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Нед 18 жов, 2020 22:12
Re: Політичні дискусії
Та ні - вмовляннями.
Бачив, який хай підняла вчителька малювання? Хоч вона виступала не проти української мови, а проти тону дівчинки. Чим далі, тим більше буде толерантності до української мови, тим частіше онуки будуть розмовляти українською і правнуки забувати російську.
Процеси асиміляції йдуть повільно, але йдуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 18 жов, 2020 22:23
Трампа - можно то же "антиглобалистом" назвать, но причина в ином.
С карантином все страны стали - "антиглобалисткими" - это условие выживания!
Так, что сейчас единый "политический момент".
Использовать необходимо все методы и весь инструментарий для сохранения Украины.
Не только, как территории - а как развитого Государства, с развалом и ликвидацией чего успешно справились шуты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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