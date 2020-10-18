А Пальчевского и Гордона куда?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 18 жов, 2020 21:42
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Нед 18 жов, 2020 21:46
Кудрявого быстро по губам нашлёпает посольство США - Ярош типичный ярый антиглобалист, не разрешат такого.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 18 жов, 2020 21:49
Я прикольнулся
Вы всерьез подумали, что я этих фриков вижу на любой гос. должности?
Да тысячи их!
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Нед 18 жов, 2020 22:00
Если что, мне одинаково противны как полярно-противоположные условные яроши-билецкие-тягныбоки и рабиновичи-медведчуки,
так и "центристы-универсалы" типа смешко, пальчевского или альоши гончаренка.
В каждую категорию можно записать сотни фамилий, но суть Вы поняли
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Нед 18 жов, 2020 22:12
Re: Політичні дискусії
Та ні - вмовляннями.
Бачив, який хай підняла вчителька малювання? Хоч вона виступала не проти української мови, а проти тону дівчинки. Чим далі, тим більше буде толерантності до української мови, тим частіше онуки будуть розмовляти українською і правнуки забувати російську.
Процеси асиміляції йдуть повільно, але йдуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 18 жов, 2020 22:23
Трампа - можно то же "антиглобалистом" назвать, но причина в ином.
С карантином все страны стали - "антиглобалисткими" - это условие выживания!
Так, что сейчас единый "политический момент".
Использовать необходимо все методы и весь инструментарий для сохранения Украины.
Не только, как территории - а как развитого Государства, с развалом и ликвидацией чего успешно справились шуты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 18 жов, 2020 22:54
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 19 жов, 2020 00:03
18-летний Кирилл Самоздря, который родился и вырос в Луганске, после переезда в Киев рассказал, как пропаганда меняет детей на оккупированном Донбассе.
Как сообщает «Радио Свобода», когда началась война парню было 12 лет. Кирилл видел изменения школьной системы, провел юность в реалиях комендантского часа и отдыхал в детских лагерях, где учили собирать автомат, информирует UAINFO.org.
«Начались сначала плавные, а затем все более дерзкие изменения в образовательной программе. Вместо истории Украины у нас появилась «история родины». Мы, по сути, изучали историю Российской империи и Советского Союза. Вообще без событий, которые происходили в Украине. Я ничего не знал о Голодоморе, об УПА», – отметил он.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 19 жов, 2020 00:07
Власти ДНР и ЛНР планируют демонстрировать устаревшую технику в качестве доказательства выполнения минских соглашений
Россия начала переброску в Донбасс танков Т-72Б взамен устаревших Т-64.
Об этом сообщили в Минобороны Украины со ссылкой на данные разведки.
Потрібно контактувати Азербайджан в них досвід прорідження від російських танків уже є.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Пон 19 жов, 2020 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 19 жов, 2020 00:08
Мягкую украинизацию я поддерживаю. Государственный язык должны знать все. И делать это нужно через смыслы, контент - ограничения вызывают обратную реакцию. Нелюбовь части граждан Украины к украинскому прививает не только российская пропаганда, а и "перепатриоты", на которых ты смотришь снизу вверх. А им на Украину, на самом деле, плевать - они этот политический капитал монетизируют в валютный...
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