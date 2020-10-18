Додано: Пон 19 жов, 2020 00:03

18-летний Кирилл Самоздря, который родился и вырос в Луганске, после переезда в Киев рассказал, как пропаганда меняет детей на оккупированном Донбассе.



Как сообщает «Радио Свобода», когда началась война парню было 12 лет. Кирилл видел изменения школьной системы, провел юность в реалиях комендантского часа и отдыхал в детских лагерях, где учили собирать автомат, информирует UAINFO.org.



«Начались сначала плавные, а затем все более дерзкие изменения в образовательной программе. Вместо истории Украины у нас появилась «история родины». Мы, по сути, изучали историю Российской империи и Советского Союза. Вообще без событий, которые происходили в Украине. Я ничего не знал о Голодоморе, об УПА», – отметил он.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".