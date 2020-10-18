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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6678667966806681

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 00:11

Якщо сказати відверто – Україну обдурили. Тому ми не можемо ходити обдуреними та удавати, що у нас все гаразд, що порушень ніхто не робив. Я думаю, це, принаймні, сколихне суспільство, змусить країни-підписанти ще раз переглянути свої позиції й, можливо, зробити якісь висновки, яким ми як Україна будемо сприяти", — сказав він.
Я не бачу потреби обов'язкової, щоб слухати лише Росію. Велика Британія, США, приєдналася Франція, приєднався Китай і Радбез. Так, звичайно, там є право вето. Але хоча б розпочати консультації. Ну, скажімо, не хоче Росія, вона заявила, що не буде виконувати Будапештського меморандуму. Але з іншими підписантами, які також гарантували й безпеку, й територіальну цілісність України, ми можемо розпочати перемовини", — сказав Кравчук.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 00:24

Re: Політичні дискусії

ой, а хто це поруч з українським "патріотом" Васєю у футболці з російським прапором?
https://www.instagram.com/lomus_official/?hl=uk
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 00:56

  unicdima написав:ой, а хто це поруч з українським "патріотом" Васєю у футболці з російським прапором?
https://www.instagram.com/lomus_official/?hl=uk

Під прапором і фото надпис Максим Дадашев 1990-2019

Во вторник, 22 июля, 28-летний российский боксер скончался из-за травм головы, полученных во время субботнего боя в США.
Дадашев скончался в американском госпитале, куда был помещен после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии IBF. Из-за травм головы, полученных в этом бою, у Максима возникла опухоль мозгла. Врачи сделали трепанацию черепа и ввели спортсмена в искусственную кому. Но эти меры оказались недостаточными. Дадашев скончался из-за остановки сердца.
https://www.sport-express.ru/boxing/pro ... a-1567739/
Российский боксер Максим Дадашев скончался в июле этого года после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Во время поединка, который проходил в США, спортсмен пропустил больше 300 ударов, его пришлось под руки уводить с ринга. Россиянина доставили в больницу, где провели экстренную операцию из-за сильного отека мозга, однако врачи ничем не смогли помочь — Максим умер спустя три дня после рокового выхода на ринг.

На одного російського фашиста і потенційного вбивці українців менше. Це погано?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 07:52

Re: Політичні дискусії

Бардачок не только на наших выборах.

"​​В штате Вашингтон украли пачки бюллетеней из почтовых ящиков и оставили их на мусорной свалке. Аналогичная история произошла в Кентукки: тамошний почтальон выкинул 112 бюллетеней.
Торжество всеобщего почтового голосования: доступ к бюллетеням такой свободный, что иногда можно их обнаружить в мусорном контейнере, заполнить и проголосовать, отправив по почте.
А избирком Пенсильвании пошёл по пути своих коллег по несчастью в Огайо и отправил 29,000 бюллетеней с ошибкой - не тем избирателям и не по тем адресам. Для понимания: в 2016 году исход выборов в этом штате решили 44,000 голосов.
Ко всем проблемам с честным подсчётом голосов в Пенсильвании прибавляется ещё одна: у избиркома Филадельфии украли ноутбук и флешку для программирования электронных “машинок” подсчёта голосов.
Но самая скандальная история разворачивается прямо сейчас в Орегоне. Узбекские пользователи 4chan нашли уязвимость в системе учёта голосов местного избиркома. Зная имя и дату рождения жителя Орегона, можно обнулить или изменить его выбор. При том, что в начале года в сеть утекли данные 650,000 орегонцев.
Выборы-2020 станут самыми оспариваемыми в американской истории."(с)
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:25

Re: Політичні дискусії

Друзей Венесуэлы добавилось.
После годовой паузы к власти в Боливии возвращаются социалисты Моралеса. Президентские выборы выигрывает его кандидат Луис Арсе. Временный президент Жанин Аньес уже поздравила социалиста с победой.
exit polls свидетельствуют, что Арсе получит больше 50% голосов.
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