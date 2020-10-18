Додано: Пон 19 жов, 2020 00:11

Якщо сказати відверто – Україну обдурили. Тому ми не можемо ходити обдуреними та удавати, що у нас все гаразд, що порушень ніхто не робив. Я думаю, це, принаймні, сколихне суспільство, змусить країни-підписанти ще раз переглянути свої позиції й, можливо, зробити якісь висновки, яким ми як Україна будемо сприяти", — сказав він.

Я не бачу потреби обов'язкової, щоб слухати лише Росію. Велика Британія, США, приєдналася Франція, приєднався Китай і Радбез. Так, звичайно, там є право вето. Але хоча б розпочати консультації. Ну, скажімо, не хоче Росія, вона заявила, що не буде виконувати Будапештського меморандуму. Але з іншими підписантами, які також гарантували й безпеку, й територіальну цілісність України, ми можемо розпочати перемовини", — сказав Кравчук.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".