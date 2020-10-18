Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Якщо сказати відверто – Україну обдурили. Тому ми не можемо ходити обдуреними та удавати, що у нас все гаразд, що порушень ніхто не робив. Я думаю, це, принаймні, сколихне суспільство, змусить країни-підписанти ще раз переглянути свої позиції й, можливо, зробити якісь висновки, яким ми як Україна будемо сприяти", — сказав він. Я не бачу потреби обов'язкової, щоб слухати лише Росію. Велика Британія, США, приєдналася Франція, приєднався Китай і Радбез. Так, звичайно, там є право вето. Але хоча б розпочати консультації. Ну, скажімо, не хоче Росія, вона заявила, що не буде виконувати Будапештського меморандуму. Але з іншими підписантами, які також гарантували й безпеку, й територіальну цілісність України, ми можемо розпочати перемовини", — сказав Кравчук.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Під прапором і фото надпис Максим Дадашев 1990-2019
Во вторник, 22 июля, 28-летний российский боксер скончался из-за травм головы, полученных во время субботнего боя в США. Дадашев скончался в американском госпитале, куда был помещен после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии IBF. Из-за травм головы, полученных в этом бою, у Максима возникла опухоль мозгла. Врачи сделали трепанацию черепа и ввели спортсмена в искусственную кому. Но эти меры оказались недостаточными. Дадашев скончался из-за остановки сердца. https://www.sport-express.ru/boxing/pro ... a-1567739/ Российский боксер Максим Дадашев скончался в июле этого года после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Во время поединка, который проходил в США, спортсмен пропустил больше 300 ударов, его пришлось под руки уводить с ринга. Россиянина доставили в больницу, где провели экстренную операцию из-за сильного отека мозга, однако врачи ничем не смогли помочь — Максим умер спустя три дня после рокового выхода на ринг.
На одного російського фашиста і потенційного вбивці українців менше. Це погано?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
"В штате Вашингтон украли пачки бюллетеней из почтовых ящиков и оставили их на мусорной свалке. Аналогичная история произошла в Кентукки: тамошний почтальон выкинул 112 бюллетеней. Торжество всеобщего почтового голосования: доступ к бюллетеням такой свободный, что иногда можно их обнаружить в мусорном контейнере, заполнить и проголосовать, отправив по почте. А избирком Пенсильвании пошёл по пути своих коллег по несчастью в Огайо и отправил 29,000 бюллетеней с ошибкой - не тем избирателям и не по тем адресам. Для понимания: в 2016 году исход выборов в этом штате решили 44,000 голосов. Ко всем проблемам с честным подсчётом голосов в Пенсильвании прибавляется ещё одна: у избиркома Филадельфии украли ноутбук и флешку для программирования электронных “машинок” подсчёта голосов. Но самая скандальная история разворачивается прямо сейчас в Орегоне. Узбекские пользователи 4chan нашли уязвимость в системе учёта голосов местного избиркома. Зная имя и дату рождения жителя Орегона, можно обнулить или изменить его выбор. При том, что в начале года в сеть утекли данные 650,000 орегонцев. Выборы-2020 станут самыми оспариваемыми в американской истории."(с)
Друзей Венесуэлы добавилось. После годовой паузы к власти в Боливии возвращаются социалисты Моралеса. Президентские выборы выигрывает его кандидат Луис Арсе. Временный президент Жанин Аньес уже поздравила социалиста с победой. exit polls свидетельствуют, что Арсе получит больше 50% голосов.
Щодо війни Азербайджана (союзник - Туреччина) і Арменії (союзник Московія) за Нагірний Карабах.
Арменія програла цю війну. Тобто роль Московії як локального лідера - все слабше. Московія може викручувати руки лише тупому керівництву таких країн, як Україна і Молдова. Решта - на Росію-Московію хотіли чхати. Що прибалти, що Азербайджан.
Замість того, щоб орієнтуватись на НАТО, зебільна їліта та простий-простий нарот орієнтується на Московію, як суддю)))
"Азербайджан добился блестящей победы в Карабахе, и теперь уход оттуда Армении лишь вопрос времени.
Судя по видео в интернете и подсчетам ресурса Oryx, армянская армия на данный момент за три недели боев потеряла уничтоженными и захваченными:
- 12 зенитно-ракетных комплексов войсковой ПВО Оса-АК и Стрела-10 (это большая часть войсковой ПВО, которая была 27 сентября в Карабахе); - 2 зенитно-ракетных комплекса дальнего действия С-300ПС (отмечены на карте, один из них, на территории Армении был уничтожен ударом, судя по всему, баллистической ракеты); - станция РЭБ ПВО Репеллент ВС Армении (современная российская система); - 5 радаров ПВО; - около 150 грузовых и около 80 легковых автомобилей; - 101 танк Т-72; - 44 единицы легкой бронетехники - МТЛБ, БМП, БТР; - 48 самоходных и буксируемых орудий 2С3, 2С1, Д-20, Д-30, Д-1, КС-19; - 47 реактивных систем залпового огня - в основном БМ-21, а также один дальнобойный Смерч БМ-30, две китайские WM-80, а также одна ТОС-1А, информации о поставке которых в Армению из РФ не поступало (уничтожены почти все РСЗО армии Карабаха); - особо следует отметить, что Азербайджан сумел нанести удар и уничтожить оперативно-тактически ракетный комплекс "Эльбрус" на территории самой Армении (отмечено на карте); - попытка армян применить пилотируемую авиацию привела к потере штурмовика Су-25."
Frant написав:Щодо війни Азербайджана (союзник - Туреччина) і Арменії (союзник Московія) за Нагірний Карабах.
"Со стороны Армении совершается террористический акт". Официальный представитель Бакинской епархии РПЦ Московского Патриархата. https://www.youtube.com/watch?v=iq-pwHB ... e=emb_logo Что реально вам незаметно, что Путин топит Пашиняна и хочет его свалить, чтобы привести свою гвардию назад опять к власти? Турция уходит из одного укрепрайона в северной Сирии и подготовливает уход еще из двух укрепрайонов. Раскатали Путин с Эрдоганом договорнячок, имхо.
freeze написав:вам незаметно, что Путин топит Пашиняна и хочет его свалить, чтобы привести свою гвардию назад опять к власти?
Дворцові інтриги Путіна = втрата частини території Арменії. Навіть незаконно окупованої.
Питання - нахрєна Арменії такий союзник??? Тому що інших немає???
Навіщо Україні такий "союзник", який окупував Крим, влаштував війну на Донбасі????
Сильно подозреваю, что с точки зрения Путина Пашинян есть предатель, которого надо наказать как Скрипаля только не Новичком, а выбросом из власти, чтобы привести старых друзей Кочаряна и компанию. Плюс не надо делать из Азербайджана врага России, азербайджанская диаспора гораздо влиятельнее армянской в России, в ТОПе Форбс РФ Вагит Алекперов, Искандер Махмудов, и где там армяне ? Сын президента Алиева имеет роскошный особняк под Москвой, а Пашинян ничего не имеет.