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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6679668066816682 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.9 5 43 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 42% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 21% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 19% 8 Всього голосів : 43 Додано: Пон 19 жов, 2020 10:57 Re: Політичні дискусії freeze написав: "Со стороны Армении совершается террористический акт". Официальный представитель Бакинской епархии РПЦ Московского Патриархата.

https://www.youtube.com/watch?v=iq-pwHB ... e=emb_logo

Что реально вам незаметно, что Путин топит Пашиняна и хочет его свалить, чтобы привести свою гвардию назад опять к власти?

Турция уходит из одного укрепрайона в северной Сирии и подготовливает уход еще из двух укрепрайонов. Раскатали Путин с Эрдоганом договорнячок, имхо. "Со стороны Армении совершается террористический акт". Официальный представитель Бакинской епархии РПЦ Московского Патриархата.... e=emb_logoЧто реально вам незаметно, что Путин топит Пашиняна и хочет его свалить, чтобы привести свою гвардию назад опять к власти?Турция уходит из одного укрепрайона в северной Сирии и подготовливает уход еще из двух укрепрайонов. Раскатали Путин с Эрдоганом договорнячок, имхо.

Пашинян не подобається Путіну, але поверути старих не вдасться. Все одно старі програють, як в Україні, Киргизстані, програють і у Вірменії, навіть після гіпотетичного реваншу.

Якби у Вірменії був спільний кордон з РФ, то Азейбарджан би не наважився на наступ, навіть з Пашиняном. Пашинян не подобається Путіну, але поверути старих не вдасться. Все одно старі програють, як в Україні, Киргизстані, програють і у Вірменії, навіть після гіпотетичного реваншу.Якби у Вірменії був спільний кордон з РФ, то Азейбарджан би не наважився на наступ, навіть з Пашиняном. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10842 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 11:05 lapay написав: Пашинян не подобається Путіну, але поверути старих не вдасться. Все одно старі програють Пашинян не подобається Путіну, але поверути старих не вдасться. Все одно старі програють

С точки зрения Гэбиста наказать цветного революционера Пашиняна всё-равно надо. Цена тут дело второстепенное, главное принцип. Вы знаете, что для вора в законе самое страшное, когда ему выскажут неуважение, а он не ответит.

Тем более от Эрдогана можно бонусы получить, как и идет понемногу в Сирии. С точки зрения Гэбиста наказать цветного революционера Пашиняна всё-равно надо. Цена тут дело второстепенное, главное принцип. Вы знаете, что для вора в законе самое страшное, когда ему выскажут неуважение, а он не ответит.Тем более от Эрдогана можно бонусы получить, как и идет понемногу в Сирии. Востаннє редагувалось freeze в Пон 19 жов, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18795 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4513 раз. Подякували: 7227 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 11:19 Re: Політичні дискусії freeze написав: С точки зрения Гэбиста наказать цветного революционера Пашиняна всё-равно надо. Цена тут дело второстепенное, главное принцип. Вы знаете, что для вора в законе самое страшное, когда ему выскажут неуважение, а он не ответит.

Тем более от Эрдогана можно юонусы получить, как и идет понемногу в Сирии. С точки зрения Гэбиста наказать цветного революционера Пашиняна всё-равно надо. Цена тут дело второстепенное, главное принцип. Вы знаете, что для вора в законе самое страшное, когда ему выскажут неуважение, а он не ответит.Тем более от Эрдогана можно юонусы получить, как и идет понемногу в Сирии.

Це так, поки була стара вірменська влада, Путін стримував бажання Алієва почати масштабний наступ в 14 і 16 роках.

Але Азейбарджан послідовно готувався до війни, накопичував сучасну зброю, і розв'язка протистояння була неминуча, хоча Пашинян прискорив її початок. Його покаранням буде втрата Карабаха і втрата влади, після цієї поразки. Це так, поки була стара вірменська влада, Путін стримував бажання Алієва почати масштабний наступ в 14 і 16 роках.Але Азейбарджан послідовно готувався до війни, накопичував сучасну зброю, і розв'язка протистояння була неминуча, хоча Пашинян прискорив її початок. Його покаранням буде втрата Карабаха і втрата влади, після цієї поразки. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10842 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 11:20 Вкладчик1234 написав: Kudrjavuy написав: Смешко в Президенты.

Яроша в премьеры Смешко в Президенты.Яроша в премьеры

А Пальчевского и Гордона куда? А Пальчевского и Гордона куда?

Если бы Вы были ближе к Украине - знали, что "спонсор" инициировал параллельно выборам "референдум" о торговле крапалём. И наше лицо играющее роль Президента Украины объявило "реХФерендум" по этому поводу.

Я подчеркну - не продажи Земли.

Я подчеркну - не легализации азартных игр.(проституции,...)

Я подчеркну - не восстановлении территориальной целостности.

Даже не ликвидации коррупции - по аналогу Индонезийской ликвидации торговли наркотиками.



А наоборот, один из пунктов которого - по легализации "обдарованным и способным" торговлей наркотой.

Что даже в совковые времена(из моей практики) - находилось в ведении Суда - разрешение выращивания, для использования в личных- медицинских целях. Если бы Вы были ближе к Украине - знали, что "спонсор" инициировал параллельно выборам "референдум" о торговле крапалём. И наше лицо играющее роль Президента Украины объявило "реХФерендум" по этому поводу.Я подчеркну - не продажи Земли.Я подчеркну - не легализации азартных игр.(проституции,...)Я подчеркну - не восстановлении территориальной целостности.Даже не ликвидации коррупции - по аналогу Индонезийской ликвидации торговли наркотиками.Что даже в совковые времена(из моей практики) - находилось в ведении Суда - разрешение выращивания, для использования в личных- медицинских целях. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8472 З нами з: 20.09.12 Подякував: 692 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 11:43 Ахметов получит от государства 420 млн компенсации за «инвестиции» в Добропольеуголь. Ранее Кабмин поддержал идею Ахметова - расторгнуть договор аренды госпредприятия Добропольеуголь (ДПУ), которое он взял в аренду во времена Виктора Януковича и которое ему больше не нужно, поскольку перестало приносить прибыль.

Годовая стоимость аренды составляет около 280 млн грн. В апреле предприятие остановило работу из-за отсутствия рынка сбыта угля. Тогда же ДТЭК Ахметова перестала платить государству за аренду ДПУ. Долг составляет чуть более 200 млн грн. Но теперь еще ДТЭК заявляет, что за время аренды инвестировала в ДПУ $400 млн. Движимое имущество - проходные комбайны, конвейеры, вагонетки, подъемники – все записано не на ГП "Добропольеуголь", а на ООО "Добропольеуголь", которое принадлежит ДТЭК. Без этого оборудования шахты это просто дыры в земле. Данное имущество компания ДТЭК оценила в 420 млн грн и предложила государству его выкупить. Правительство Шмыгаля согласилось - примерно половина будет выплачена сразу, а вторая половина разбита на 36 платежей.

https://t.me/dubinskypro/9994 Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12899 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7261 раз. Подякували: 3422 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6679668066816682 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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