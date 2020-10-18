Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:"Со стороны Армении совершается террористический акт". Официальный представитель Бакинской епархии РПЦ Московского Патриархата. https://www.youtube.com/watch?v=iq-pwHB ... e=emb_logo Что реально вам незаметно, что Путин топит Пашиняна и хочет его свалить, чтобы привести свою гвардию назад опять к власти? Турция уходит из одного укрепрайона в северной Сирии и подготовливает уход еще из двух укрепрайонов. Раскатали Путин с Эрдоганом договорнячок, имхо.
Пашинян не подобається Путіну, але поверути старих не вдасться. Все одно старі програють, як в Україні, Киргизстані, програють і у Вірменії, навіть після гіпотетичного реваншу. Якби у Вірменії був спільний кордон з РФ, то Азейбарджан би не наважився на наступ, навіть з Пашиняном.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Пашинян не подобається Путіну, але поверути старих не вдасться. Все одно старі програють
С точки зрения Гэбиста наказать цветного революционера Пашиняна всё-равно надо. Цена тут дело второстепенное, главное принцип. Вы знаете, что для вора в законе самое страшное, когда ему выскажут неуважение, а он не ответит. Тем более от Эрдогана можно бонусы получить, как и идет понемногу в Сирии.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 19 жов, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:С точки зрения Гэбиста наказать цветного революционера Пашиняна всё-равно надо. Цена тут дело второстепенное, главное принцип. Вы знаете, что для вора в законе самое страшное, когда ему выскажут неуважение, а он не ответит. Тем более от Эрдогана можно юонусы получить, как и идет понемногу в Сирии.
Це так, поки була стара вірменська влада, Путін стримував бажання Алієва почати масштабний наступ в 14 і 16 роках. Але Азейбарджан послідовно готувався до війни, накопичував сучасну зброю, і розв'язка протистояння була неминуча, хоча Пашинян прискорив її початок. Його покаранням буде втрата Карабаха і втрата влади, після цієї поразки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Kudrjavuy написав:Смешко в Президенты. Яроша в премьеры
А Пальчевского и Гордона куда?
Если бы Вы были ближе к Украине - знали, что "спонсор" инициировал параллельно выборам "референдум" о торговле крапалём. И наше лицо играющее роль Президента Украины объявило "реХФерендум" по этому поводу. Я подчеркну - не продажи Земли. Я подчеркну - не легализации азартных игр.(проституции,...) Я подчеркну - не восстановлении территориальной целостности. Даже не ликвидации коррупции - по аналогу Индонезийской ликвидации торговли наркотиками.
А наоборот, один из пунктов которого - по легализации "обдарованным и способным" торговлей наркотой. Что даже в совковые времена(из моей практики) - находилось в ведении Суда - разрешение выращивания, для использования в личных- медицинских целях.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ахметов получит от государства 420 млн компенсации за «инвестиции» в Добропольеуголь. Ранее Кабмин поддержал идею Ахметова - расторгнуть договор аренды госпредприятия Добропольеуголь (ДПУ), которое он взял в аренду во времена Виктора Януковича и которое ему больше не нужно, поскольку перестало приносить прибыль. Годовая стоимость аренды составляет около 280 млн грн. В апреле предприятие остановило работу из-за отсутствия рынка сбыта угля. Тогда же ДТЭК Ахметова перестала платить государству за аренду ДПУ. Долг составляет чуть более 200 млн грн. Но теперь еще ДТЭК заявляет, что за время аренды инвестировала в ДПУ $400 млн. Движимое имущество - проходные комбайны, конвейеры, вагонетки, подъемники – все записано не на ГП "Добропольеуголь", а на ООО "Добропольеуголь", которое принадлежит ДТЭК. Без этого оборудования шахты это просто дыры в земле. Данное имущество компания ДТЭК оценила в 420 млн грн и предложила государству его выкупить. Правительство Шмыгаля согласилось - примерно половина будет выплачена сразу, а вторая половина разбита на 36 платежей.