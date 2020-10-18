Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:"Со стороны Армении совершается террористический акт". Официальный представитель Бакинской епархии РПЦ Московского Патриархата. https://www.youtube.com/watch?v=iq-pwHB ... e=emb_logo Что реально вам незаметно, что Путин топит Пашиняна и хочет его свалить, чтобы привести свою гвардию назад опять к власти? Турция уходит из одного укрепрайона в северной Сирии и подготовливает уход еще из двух укрепрайонов. Раскатали Путин с Эрдоганом договорнячок, имхо.
Пашинян не подобається Путіну, але поверути старих не вдасться. Все одно старі програють, як в Україні, Киргизстані, програють і у Вірменії, навіть після гіпотетичного реваншу. Якби у Вірменії був спільний кордон з РФ, то Азейбарджан би не наважився на наступ, навіть з Пашиняном.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Пашинян не подобається Путіну, але поверути старих не вдасться. Все одно старі програють
С точки зрения Гэбиста наказать цветного революционера Пашиняна всё-равно надо. Цена тут дело второстепенное, главное принцип. Вы знаете, что для вора в законе самое страшное, когда ему выскажут неуважение, а он не ответит. Тем более от Эрдогана можно бонусы получить, как и идет понемногу в Сирии.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 19 жов, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:С точки зрения Гэбиста наказать цветного революционера Пашиняна всё-равно надо. Цена тут дело второстепенное, главное принцип. Вы знаете, что для вора в законе самое страшное, когда ему выскажут неуважение, а он не ответит. Тем более от Эрдогана можно юонусы получить, как и идет понемногу в Сирии.
Це так, поки була стара вірменська влада, Путін стримував бажання Алієва почати масштабний наступ в 14 і 16 роках. Але Азейбарджан послідовно готувався до війни, накопичував сучасну зброю, і розв'язка протистояння була неминуча, хоча Пашинян прискорив її початок. Його покаранням буде втрата Карабаха і втрата влади, після цієї поразки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Ахметов получит от государства 420 млн компенсации за «инвестиции» в Добропольеуголь. Ранее Кабмин поддержал идею Ахметова - расторгнуть договор аренды госпредприятия Добропольеуголь (ДПУ), которое он взял в аренду во времена Виктора Януковича и которое ему больше не нужно, поскольку перестало приносить прибыль. Годовая стоимость аренды составляет около 280 млн грн. В апреле предприятие остановило работу из-за отсутствия рынка сбыта угля. Тогда же ДТЭК Ахметова перестала платить государству за аренду ДПУ. Долг составляет чуть более 200 млн грн. Но теперь еще ДТЭК заявляет, что за время аренды инвестировала в ДПУ $400 млн. Движимое имущество - проходные комбайны, конвейеры, вагонетки, подъемники – все записано не на ГП "Добропольеуголь", а на ООО "Добропольеуголь", которое принадлежит ДТЭК. Без этого оборудования шахты это просто дыры в земле. Данное имущество компания ДТЭК оценила в 420 млн грн и предложила государству его выкупить. Правительство Шмыгаля согласилось - примерно половина будет выплачена сразу, а вторая половина разбита на 36 платежей.
pesikot написав:5) Special 4 unicdima Новая команда "Укроборонпрома" не закупала бронеавтомобили в "Богдан Моторс"
Договор на закупку шести бронированных машин между ГП “Укроборонсервис” (дочернее предприятие ГК “Укрспецэкспорт”, входящей в состав Укроборонпрома) и ДочП “Автосборочный завод №2” ПАО “Автомобильная компания “Богдан Моторс” был заключен еще в января 2019 года, то есть предыдущим руководством “Укроборонсервиса”. Сама закупка состоялась вне системы “Прозорро”, а подписанный контракт содержал только ориентировочную стоимость автомобилей”, – говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что в 2020 году “Укроборонсервис” реанимировал и выполнил указанный контракт. По условиям договора, после поставки товара, стороны согласовывают окончательную стоимость продукции – на основании расчетно-калькуляционных материалов о фактических затратах
На четвертый день индеец по прозвищу Зоркий Сокол заметил, что в тюремной камере нет одной стены. (с):
Додано: Сер 14 жов, 2020 21:04
НОВА КОМАНДА УКРОБОРОНПРОМУ НЕ ЗАКУПОВУВАЛА БРОНЕАВТОМОБІЛІ У “БОГДАН МОТОРС” ... Договір на закупівлю 6-ти броньованих машин між ДП “Укроборонсервіс” (дочірнє підприємство ДК “Укрспецекспорт”, що входить до складу Укроборонпрому) та Дочірнім підприємством “Автоскладальний завод №2” ПАТ "Автомобільна компанія “Богдан Моторс” був укладений ще у січні 2019 року, тобто попереднім керівництвом “Укроборонсервісу”. Сама закупівля відбулася поза системою Прозорро, а підписаний контракт містив лише орієнтовну вартість автомобілів.
У 2020 році компанія "Укроборонсервіс" реанімувала та виконала зазначений контракт. За умовами договору, після поставки товару, сторони узгоджують остаточну вартість продукції – на підставі розрахунково-калькуляційних матеріалів про фактичні витрати. ...
По его словам, украинские банки доказали в период пандемии, что вполне способны отвечать современным вызовам в сфере капитала, ликвидности, доходности и технологических инноваций
Он прав, банковская система во время пандемии работает устойчиво Вот только какое к этому имеет отношение сам Шевченко ? Это результат не его работы, а Гонтаревой и Смолия А результаты работы самого Шевченко поглядим через полгода
Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил требования главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука в деле против журналиста Вахтанга Кипиани – постановил удалить упоминания о политике из книги "Дело Василия Стуса"
Schmit написав:Похоже, скрепный металлолом у армян закончился, теперь дроны работают по скоплениям живой силы. Жаль, что наши нынешние керманычи не понимают потенциала беспилотной авиации.
Зеленський каже, що твої слова брехня "Ми добре знаємо, що таке сучасна війна. Тому, маючи таку базу, абсолютно логічно для нас – України й Туреччини – об'єднувати зусилля. Наприклад, турецькі безпілотники зарекомендували себе з найкращого боку. Ми бачимо, що це справді гордість вашого ВПК. Це саме той вид озброєнь, який здатний кардинально змінити ситуацію на полі бою. І ми, безумовно, зацікавлені у спільному виробництві. Туреччина демонструє серйозні успіхи в цьому напрямку, і ми купуємо цю продукцію. Україна своєю чергою виробляє двигуни для дронів. Тож запуск спільного підприємства – природний крок." ------------------------------------------ під час нинішнього візиту до Туреччини представники нашого МО відвідали виробництво БПЛА і по моїй інформації в листопаді сюди приїдуть турки і будуть конкретні контракти заключати.
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Та до чого тут Пашинян? 1.Карабах - це зона впливу Росії. Адже по Україні, Білорусії, Молдові і т.д. - Росія постійно заявляє що це її зона впливу. А зона впливу означає що і конфлікти буде і має вирішувати тільки Росія. Ця війна - це реальна підстава для Росії. Якщо Росія не може вирішувати такі конфлікти в своїй зоні впливу - то це означає(для світу) що немає ніякої "зони впливу Росії". Чому питання по Білорусії має вирішуватись в Москві, а не в Брюсселі, наприклад? 2.І друге - те що Вірменія це союзник Росії. Тут все зрозуміло - союзник є союзник. Тим більше тих союзників в Росії раз два і обчелся.
А всякі розмови що Путін хоче Пашиняна "провчити" - це виглядає як оправдання школяра, який спізнився до школи.
16 жовтня, пролітаючи над районами на південний схід від залізничної станції в н. п. Рубіжне (підконтрольний урядові, 84 км на північний захід від Луганська), - 4 - БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавав сильного впливу перешкод сигналу. Ці перешкоди сигналу призвели до втрати контролю над просторовим положенням літального апарата. Невдовзі після цього БПЛА здійснив приземлення, яке спостерігачі не контролювали. Згодом 3 представники Збройних сил України повернули БПЛА команді Місії без видимих пошкоджень*.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.