unicdima написав:
Зеленський каже, що твої слова брехня
"Ми добре знаємо, що таке сучасна війна. Тому, маючи таку базу, абсолютно логічно для нас – України й Туреччини – об'єднувати зусилля.
Наприклад, турецькі безпілотники зарекомендували себе з найкращого боку. Ми бачимо, що це справді гордість вашого ВПК. Це саме той вид озброєнь, який здатний кардинально змінити ситуацію на полі бою. І ми, безумовно, зацікавлені у спільному виробництві. Туреччина демонструє серйозні успіхи в цьому напрямку, і ми купуємо цю продукцію. Україна своєю чергою виробляє двигуни для дронів. Тож запуск спільного підприємства – природний крок."
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під час нинішнього візиту до Туреччини представники нашого МО відвідали виробництво БПЛА і по моїй інформації в листопаді сюди приїдуть турки і будуть конкретні контракти заключати.
Пізно зарухались, та краще пізно, ніж ніколи. Але не здивуюсь, якщо все заглохне на етапі домовленостей по причині відсутності фінансування, так само, як і з ракетами.
І щось не чутно про підтримку вітчизняних проектів, тої ж Горлиці ДП "Антонов"... Нема кровавого пастора в РНБО, нема кому за цим усім слідкувати.
А тим часом: