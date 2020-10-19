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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 19 жов, 2020 19:57
unicdima написав: Schmit написав:
Похоже, скрепный металлолом у армян закончился, теперь дроны работают по скоплениям живой силы. Жаль, что наши нынешние керманычи не понимают потенциала беспилотной авиации.
Зеленський каже, що твої слова брехня
"Ми добре знаємо, що таке сучасна війна. Тому, маючи таку базу, абсолютно логічно для нас – України й Туреччини – об'єднувати зусилля.
Наприклад, турецькі безпілотники зарекомендували себе з найкращого боку. Ми бачимо, що це справді гордість вашого ВПК. Це саме той вид озброєнь, який здатний кардинально змінити ситуацію на полі бою. І ми, безумовно, зацікавлені у спільному виробництві. Туреччина демонструє серйозні успіхи в цьому напрямку, і ми купуємо цю продукцію. Україна своєю чергою виробляє двигуни для дронів. Тож запуск спільного підприємства – природний крок."
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під час нинішнього візиту до Туреччини представники нашого МО відвідали виробництво БПЛА і по моїй інформації в листопаді сюди приїдуть турки і будуть конкретні контракти заключати.
Пізно зарухались, та краще пізно, ніж ніколи. Але не здивуюсь, якщо все заглохне на етапі домовленостей по причині відсутності фінансування, так само, як і з ракетами.
І щось не чутно про підтримку вітчизняних проектів, тої ж Горлиці ДП "Антонов"... Нема кровавого пастора в РНБО, нема кому за цим усім слідкувати.
А тим часом:
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Додано: Пон 19 жов, 2020 22:50
Schmit написав:
А тим часом:
я бачу, що до тебе не доходить, що це дно.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 23:15
Schmit написав:
І щось не чутно про підтримку вітчизняних проектів, тої ж Горлиці ДП "Антонов"... Нема кровавого пастора в РНБО, нема кому за цим усім слідкувати.
На Антонов надії нема, всі їх "досягнення" за останні 5 років фейкові.
"кровавий пастор" це теж фейкова пропаганда.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 23:21
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Додано: Вів 20 жов, 2020 00:05
Schmit написав:
Kudrjavuy написав:
Этот металлолом армянам никак не поможет. Сгорит все под огнем беспилотников. Армянам нужны средства борьбы с дронами, но их нет у скрепцов, а все, что есть - бесполезно.
Сегодня сбили первый байрактар. Есть фото и видео. "Совпало" с визитом в Армению Милонова, который прямо пообещал армянам решение проблемы беспилотников
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Додано: Вів 20 жов, 2020 00:16
Tegularius написав:
Сегодня сбили первый байрактар. Есть фото и видео. "Совпало" с визитом в Армению Милонова, который прямо пообещал армянам решение проблемы беспилотников
неимеющиеаналоговвмире не смогли ее решить ни в Сирии ни в Ливии, а тут все более грамотно сделано, я думаю это израильские советники постарались.
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