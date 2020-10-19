Печально, что на форуме 9% за этого коллаборанта.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 жов, 2020 10:44
Печально, что на форуме 9% за этого коллаборанта.
Додано: Вів 20 жов, 2020 11:37
Додано: Вів 20 жов, 2020 11:47
Шарик - абсолютно беспринципная личность без определенных политических взглядов и хочет понравиться всем, в том числе и русофилам.
Кстати, а где вы увидели 9% за Шарика? - это голоса за местные партии.
За него аж 21% "отчаявшихся и обездоленных" форумчан. Думаю, что это какие-то боты.
Вообще проголосовало очень мало, трудно делать какие-то выводы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:22
выборы в Одессе
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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