Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Этот металлолом армянам никак не поможет. Сгорит все под огнем беспилотников. Армянам нужны средства борьбы с дронами, но их нет у скрепцов, а все, что есть - бесполезно.
Сегодня сбили первый байрактар. Есть фото и видео. "Совпало" с визитом в Армению Милонова, который прямо пообещал армянам решение проблемы беспилотников
«Армения могла получить в свое распоряжение новое оружие, поскольку над Нагорным Карабахом начали сбивать беспилотники Bayraktar TB2, стоящие на вооружении Турции. За минувший понедельник в зоне конфликта были уничтожены порядка пяти БПЛА. Кадрами с обломками турецкого дрона поделились в Минобороны самопровозглашенной НКР.
Шарик - абсолютно беспринципная личность без определенных политических взглядов и хочет понравиться всем, в том числе и русофилам. Кстати, а где вы увидели 9% за Шарика? - это голоса за местные партии. За него аж 21% "отчаявшихся и обездоленных" форумчан. Думаю, что это какие-то боты. Вообще проголосовало очень мало, трудно делать какие-то выводы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
«Армения могла получить в свое распоряжение новое оружие, поскольку над Нагорным Карабахом начали сбивать беспилотники Bayraktar TB2, стоящие на вооружении Турции. За минувший понедельник в зоне конфликта были уничтожены порядка пяти БПЛА. Кадрами с обломками турецкого дрона поделились в Минобороны самопровозглашенной НКР.