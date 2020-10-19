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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6682668366846685>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:44

Шарій фігурує в розслідуванні міжнародної організації Bellingcat через підтримку версії ГРУ навколо процесу MH17
Печально, что на форуме 9% за этого коллаборанта.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:37

  Tegularius написав:
  Schmit написав:
Kudrjavuy написав:

Этот металлолом армянам никак не поможет. Сгорит все под огнем беспилотников. Армянам нужны средства борьбы с дронами, но их нет у скрепцов, а все, что есть - бесполезно.

Сегодня сбили первый байрактар. Есть фото и видео. "Совпало" с визитом в Армению Милонова, который прямо пообещал армянам решение проблемы беспилотников

«Армения могла получить в свое распоряжение новое оружие, поскольку над Нагорным Карабахом начали сбивать беспилотники Bayraktar TB2, стоящие на вооружении Турции. За минувший понедельник в зоне конфликта были уничтожены порядка пяти БПЛА. Кадрами с обломками турецкого дрона поделились в Минобороны самопровозглашенной НКР.

https://avia.pro/news/rossiya-pomogla-a ... tozheny-za
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:47


Шарик - абсолютно беспринципная личность без определенных политических взглядов и хочет понравиться всем, в том числе и русофилам.
Кстати, а где вы увидели 9% за Шарика? :shock: - это голоса за местные партии.
За него аж 21% "отчаявшихся и обездоленных" форумчан. Думаю, что это какие-то боты.
Вообще проголосовало очень мало, трудно делать какие-то выводы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:22

выборы в Одессе

мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:14

  Волгарь написав:
«Армения могла получить в свое распоряжение новое оружие, поскольку над Нагорным Карабахом начали сбивать беспилотники Bayraktar TB2, стоящие на вооружении Турции. За минувший понедельник в зоне конфликта были уничтожены порядка пяти БПЛА. Кадрами с обломками турецкого дрона поделились в Минобороны самопровозглашенной НКР.

https://avia.pro/news/rossiya-pomogla-a ... tozheny-za


Не поздно Россия впряглась за единственного оставшегося союзника в Закавказье?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:17

  Starikan написав:

Шарик - абсолютно беспринципная личность без определенных политических взглядов и хочет понравиться всем, в том числе и русофилам.


Не удержусь спросить у украинского патриота а кто из украинских политиков не беспринципен?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:21

  shapo написав:
  Starikan написав:

Шарик - абсолютно беспринципная личность без определенных политических взглядов и хочет понравиться всем, в том числе и русофилам.


Не удержусь спросить у украинского патриота а кто из украинских политиков не беспринципен?

политика это деньги, а деньги всегда беспринципны... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:23

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Не удержусь спросить у украинского патриота а кто из украинских политиков не беспринципен?

Парубій, Турчинов. Навіть Надю Савченко можна записати в принципові. А от з ватного боку щось нічого в голову не йде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:27

  lapay написав:
  shapo написав:Не удержусь спросить у украинского патриота а кто из украинских политиков не беспринципен?

Парубій, Турчинов. Навіть Надю Савченко можна записати в принципові. А от з ватного боку щось нічого в голову не йде.

а когда турчинов был более принципиален - когда возглавлял райком комсомола или когда в нарушении конституции стал и.о. президента?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:32

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:а когда турчинов был более принципиален - когда возглавлял райком комсомола или когда в нарушении конституции стал и.о. президента?...

Коли розпочав АТО, всупереч тиску з Заходу і Сходу. Піонерами і комсомольцями тоді всі були, а дисидентами одиниці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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