комсомольцами были не все, а должности в комсомоле очевидно получали самые принципиальные...
а нарушение конституции это тоже по принципиальным соображениям?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:40
комсомольцами были не все, а должности в комсомоле очевидно получали самые принципиальные...
а нарушение конституции это тоже по принципиальным соображениям?
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:46
Re: Політичні дискусії
В мене, в радянські часи, теж були дещо інші погляди, особливо коли зрозумів, яка на нас насувається дупа, після швидкого наближення розпаду Совка.
Було порушення Конституції, чи не було - вирішує КС, як з призначенням голови НАБУ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:48
Нет, когда сдал Крым и за это еще ответит.
Более мерзкого типа который был атеистом и секретарем Днепропетровского райкома комсомола и топил за КПСС , а потом стал пастором , пожалуй,даже в украинском политикуме еще поискать.Наверное, его более старый товарищ Кравчук сделал подобную карьеру.
Про спикера времен Порошенко и любителя Гитлера с переменой кучи партий жесть -
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:52
то есть вы подтверждаете, что турчинов такой же беспринципный как и остальные современные украинские политики?
если бы вы на пример принципиальности сослались бы на Черноволо старшего (младший принципиальностью в папу не пошёл), то я бы даже с вами не спорил, но приведенные вами выше примеры к сожалению не очень удачны...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:54
Какая у людей короткая память.
Почему только я помню как Чорновол старший был в "конструктивной" оппозиции к Кучме, т.е. явно продался и потому убивать его не было никакого смысла - обычная дорожная авария.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:01
Re: Політичні дискусії
Про Крим вже сто разів обговорювали. Сдав його не Турчинов, а вояки з кримською пропискою, які масово зрадили Україну.
Радянські часи і Незалежність - як небо і земля, бо люди жили в іншій реальності.
Прочитав. Якщо відкинути казочки про його дитинство - нічого незвичайного. Завжди був активний борцем з радянськими окупантами і їх наступниками і посібниками-ватанами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:03
Re: Політичні дискусії
Чорновола вже давно немає. Ви плутаєте безпринципність (продажність) і еволюцію політичних і життєвих поглядів. Це дещо різні речі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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