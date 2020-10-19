RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6682668366846685

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 43
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
42%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:40

  lapay написав:
  Тракторист написав:а когда турчинов был более принципиален - когда возглавлял райком комсомола или когда в нарушении конституции стал и.о. президента?...

Коли розпочав АТО, всупереч тиску з Заходу і Сходу. Піонерами і комсомольцями тоді всі були, а дисидентами одиниці.

комсомольцами были не все, а должности в комсомоле очевидно получали самые принципиальные... :mrgreen:

а нарушение конституции это тоже по принципиальным соображениям?
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5081
З нами з: 06.08.08
Подякував: 268 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:46

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:комсомольцами были не все, а должности в комсомоле очевидно получали самые принципиальные... :mrgreen:

а нарушение конституции это тоже по принципиальным соображениям?

В мене, в радянські часи, теж були дещо інші погляди, особливо коли зрозумів, яка на нас насувається дупа, після швидкого наближення розпаду Совка.
Було порушення Конституції, чи не було - вирішує КС, як з призначенням голови НАБУ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10854
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:48

  lapay написав:
  Тракторист написав:а когда турчинов был более принципиален - когда возглавлял райком комсомола или когда в нарушении конституции стал и.о. президента?...

Коли розпочав АТО, всупереч тиску з Заходу і Сходу. Піонерами і комсомольцями тоді всі були, а дисидентами одиниці.


Нет, когда сдал Крым и за это еще ответит.
Более мерзкого типа который был атеистом и секретарем Днепропетровского райкома комсомола и топил за КПСС , а потом стал пастором , пожалуй,даже в украинском политикуме еще поискать.Наверное, его более старый товарищ Кравчук сделал подобную карьеру.
Про спикера времен Порошенко и любителя Гитлера с переменой кучи партий жесть - https://znaj.ua/ru/dossier/480-andriy-p ... -kompromat
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4140
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:52

  lapay написав:
  Тракторист написав:комсомольцами были не все, а должности в комсомоле очевидно получали самые принципиальные... :mrgreen:

а нарушение конституции это тоже по принципиальным соображениям?

В мене, в радянські часи, теж були дещо інші погляди, особливо коли зрозумів, яка на нас насувається дупа, після швидкого наближення розпаду Совка.
Було порушення Конституції, чи не було - вирішує КС, як з призначенням голови НАБУ.

то есть вы подтверждаете, что турчинов такой же беспринципный как и остальные современные украинские политики?

если бы вы на пример принципиальности сослались бы на Черноволо старшего (младший принципиальностью в папу не пошёл), то я бы даже с вами не спорил, но приведенные вами выше примеры к сожалению не очень удачны...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5081
З нами з: 06.08.08
Подякував: 268 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:54

  Тракторист написав:если бы вы на пример принципиальности сослались бы на Черноволо старшего (младший принципиальностью в папу не пошёл), то я бы даже с вами не спорил, но приведенные вами выше примеры к сожалению не очень удачны...


Какая у людей короткая память.
Почему только я помню как Чорновол старший был в "конструктивной" оппозиции к Кучме, т.е. явно продался и потому убивать его не было никакого смысла - обычная дорожная авария.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4140
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:01

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Нет, когда сдал Крым и за это еще ответит.
Более мерзкого типа который был атеистом и секретарем Днепропетровского райкома комсомола и топил за КПСС , а потом стал пастором , пожалуй,даже в украинском политикуме еще поискат

Про Крим вже сто разів обговорювали. Сдав його не Турчинов, а вояки з кримською пропискою, які масово зрадили Україну.
Радянські часи і Незалежність - як небо і земля, бо люди жили в іншій реальності.
Про спикера времен Порошенко и любителя Гитлера с переменой кучи партий жесть - https://znaj.ua/ru/dossier/480-andriy-p ... -kompromat

Прочитав. Якщо відкинути казочки про його дитинство - нічого незвичайного. Завжди був активний борцем з радянськими окупантами і їх наступниками і посібниками-ватанами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10854
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:03

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:то есть вы подтверждаете, что турчинов такой же беспринципный как и остальные современные украинские политики?

если бы вы на пример принципиальности сослались бы на Черноволо старшего (младший принципиальностью в папу не пошёл), то я бы даже с вами не спорил, но приведенные вами выше примеры к сожалению не очень удачны...

Чорновола вже давно немає. Ви плутаєте безпринципність (продажність) і еволюцію політичних і життєвих поглядів. Це дещо різні речі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10854
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6682668366846685
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.